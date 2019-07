Noorwegen blijft de kroon spannen voor elektrisch rijden. Bijna de helft van alle nieuwe wagens zijn elektrisch. Dat komt voor een groot deel door het lokale beleid.

In de eerste helft van vorig jaar waren één op vier nieuwe wagens volledig elektrisch. Voor de eerste helft van dit jaar stijgt dat tot 48,4 procent. Het populairste merk voor nieuwe wagens is Tesla, waar vooral Model 3 het goed doet met 3760 verkochte wagens in de eerste zes maanden van dit jaar.

Het bedrijf van Elon Musk haalt in de eerste helft van dit jaar een marktaandeel van 24,5 procent. Ook Nissan, Hyundai en BMW doen het goed. Bedrijven die nog geen volledig elektrische wagens hebben zoals Ford en Mercedes doen het minder goed in het land.

Geen BTW

Noorwegen is al enkele jaren een koploper op vlak van elektrisch rijden. Het land heft zware belastingen op auto's, maar niet voor volledig elektrische wagens, zelfs geen BTW. Ook parkeren of het gebruik van tolwegen is met een elektrische wagen gratis of een stuk goedkoper.

In het Scandinavische land gaan al langer stemmen op om tegen 2025 de verkoop van diesel- en benzinewagens te stoppen. Al is dat nog geen definitieve maatregel. Maar de keuze om elektrische wagens te stimuleren werpt wel zijn vruchten af.

We moeten daarbij wel opmerken dat Noorwegen een opmerkelijke verhouding heeft met fossiele brandstoffen. Het land doet al decennia aan olieboringen op zee, wat de Noorse schatkist veel geld oplevert. Zo financiert Noorwegen onder meer haar pensioenfonds. Onrechtstreeks gebruikt het dus inkomsten uit fossiele brandstoffen om maatregelen te financieren die elektrisch rijden betaalbaar maken.