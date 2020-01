Meer dan de helft van de Uber-klanten is bereid meer te betalen voor een rit in een elektrische auto. In Brussel is de bereidheid nog groter, blijkt uit een enquête in zeven Europese landen.

Van de respondenten is gemiddeld 52 procent bereid om iets meer te betalen als de rit geen CO2-uitstoot veroorzaakt, blijkt uit een ondervraging van YouGov. Dat percentage klimt naar 60 procent onder de jongere klanten tussen 18 en 24. Brussel scoort met 57 procent hoger dan het Europese gemiddelde. Nog eens 57 procent van de Brusselaars toont zich bereid om een taxi- of Uber-rit te delen met andere passagiers als de rit daardoor goedkoper wordt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel inwoners van grote steden zich bewust zijn van de vervuiling die diensten als Uber kunnen genereren. Vooral in Londen en Parijs - de twee belangrijkste centra voor Uber in Europa - is de scepsis groot: 44 procent van de Londenaars en 34 procent van de Parijzenaars zegt dat Uber een negatieve impact heeft op de vervuiling.

In het Brussels Gewest rijden er inmiddels al meer dan tweeduizend voertuigen voor Uber. De wagens leggen gemiddeld 100 kilometer per dag af en het merendeel rijdt op diesel of benzine. Volgens een recente T&E-studie zouden Uber-voertuigen alleen al in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorig jaar 10.000 ton CO2 hebben uitgestoten. "We vragen de Brusselse Minister van Milieu, Alain Maron, daarom om taxidiensten zoals Uber te verplichten om enkel voertuigen te gebruiken die honderd procent elektrisch zijn", zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu in een reactie.

De enquête van YouGov werd uitgevoerd in opdracht van de campagne #TrueCostOfUber, die aandacht vraagt voor de vervuiling die Uber veroorzaakt. De campagne dringt er bij het bedrijf op aan om de vloot in de tien grootste Europese steden tegen 2025 elektrisch te maken.

