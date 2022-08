Het Amerikaanse zakenblad heeft een uitgebreide studie gedaan naar crypto handelsplatformen. Het zelfverklaarde volume aan bitcoins dat daar wordt verhandeld wordt stevig aangedikt klinkt het.

Forbes analyseerde 157 crypto exchanges in een poging om na te gaan welke platformen betrouwbaar zijn en hoe het zit met de handel op zo'n apps en sites. Het baseerde zich op data uit 2021 in combinatie met een aantal databronnen, onder meer van bedrijven die zich op crypto-data storten.

De opmerkelijkste bevinding is dat handelsplatformen voor cryptomunten hun activiteit graag iets groter voorstellen dan het is. Forbes schat dat 51 procent van het zelfverklaard volume in bitcoin, veruit de populairste virtuele munt, vals of niet-economisch is.

Als voorbeeld neemt het het tradingvolume van 14 juni vorig jaar. Dat zou volgens berekeningen van Forbes neer komen op 128 miljard dollar. Maar als het blad de zelfverklaarde volumes van de grootste tradingplatformen optelt dan komt het uit op 262 miljard dollar.

Rangschikking op betrouwbaarheid

Het onderzoek bekijkt meerdere facetten van de cryptoplatformen. Onder meer hoe betrouwbaar de platformen zijn op basis van werknemersaantallen, bezoekersaantallen en andere data. Dat de volumes worden overdreven is daarbij gaandeweg aan het licht gekomen. Maar het stelt wel vast dat bij minder betrouwbare platformen het werkelijke volume vaak stukken lager ligt dan wat ze beweren.

Forbes noemt daar specifiek enkele grote namen zoals Binance, MEXC Global en Bybit die, wanneer je hun zelfverklaarde cijfers voor de dag optelt, 217 miljard dollar aan tradingvolume zouden verwerken, waar de becijfering van Forbes uitkomt op slechts 89 miljard dollar. Al blijft Binance zelfs na die herrekening de grootste speler op de markt.

