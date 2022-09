Iets meer dan de helft van alle hyperscale datacentercapaciteit staat in de VS. Eén derde daarvan zelfs in één staat, waardoor Virgina er meer heeft dan heel Europa of China.

De wereld telt iets meer dan honderd hyperscale datacenters. Dat zijn zeer grote datacenters van cloud- en internetbedrijven zoals Amazon, Microsoft en Google. Onderzoek van Synergy Research Group stelt vast dat de meesten, 53 procent, in de VS staan. Europa is goed voor 16 procent, China voor 15 procent. De rest van de regio Asia-Pacific (APAC) is goed voor 11 procent. De overige vijf procent zit elders in de wereld.

© Synergy Research Group

Maar binnen de VS is er een zeer sterke concentratie in één staat: Virginia, en dan specifiek het noorden van de staat. Daar zitten volgens Synergy Research Group maar liefst een derde van de hyperscalers op Amerikaanse bodem, meer dan er in China of Europa staan. Het bedrijf wijst er op dat vooral Amazon zeer aanwezig is in Virginia, maar dat ook Microsoft, Facebook, Google en ByteDance er hun serverschuren hebben staan.

Ierland en Nederland

Verder leren we dat voor Europa vooral Ierland en Nederland de plaatsen zijn waar cloudbedrijven hun datacenters neerplanten. De keuze voor die landen hangt af van beschikbare grond, de prijs van die grond, maar ook de kost en beschikbaarheid van elektriciteit en hoe dicht ze bij klanten of gebruikers zitten. Wat mogelijk ook meespeelt is dat beide landen doorgaans iets belastingvriendelijker zijn naar buitenlandse technologiebedrijven.

Dat sommige landen of een staat als Virginia, hotspots zijn, is wel tijdelijk volgens Synergy Research Group. Het bedrijf verwacht dat datacenters met de jaren steeds vaker geografisch worden gespreid en het aandeel van sommige regio's in verhouding op termijn afneemt.

