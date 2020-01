Een op twee Belgen denkt dat zelfrijdende wagens niet veilig zullen zijn. Tegelijk is de Belg bezorgd over wat er met zijn persoonlijke data gebeurt, naargelang wagens meer technologie bevatten.

Vijftig procent van de Belgen is van oordeel dat volledig zelfrijdende wagens niet veilig zullen zijn. Vorig jaar was dat nog 43 procent. Dat blijkt uit de Global Automotive Consumer Study 2020 van Deloitte dat 1.286 Belgen bevroeg. Wereldwijd signaleert het bedrijf een gelijkaardige evolutie.

Los van de autoveiligheid vreest 61 procent van de ondervraagden dat geconnecteerde voertuigen gehackt kunnen worden waardoor de persoonlijke veiligheid in het gedrang komt. Wel is 54 procent ervan overtuigd dat geconnecteerde wagens meer voordelen hebben dan hun niet-geconnecteerde voorgangers.

Zelfrijdende wagens zijn vandaag nog nergens op de markt, maar de technologie wordt in verschillende landen, waaronder België, wel al getest. Statistisch gezien veroorzaken ze minder ongevallen dan voertuigen met een chauffeur, maar omdat het om nieuwe technologie gaat, krijgen die incidenten wel meer aandacht in de media. Ook dat komt in het onderzoek naar voren: 58 procent geeft aan zich voorzichtiger op te stellen tegenover de technologie door de berichtgeving in de media.

Persoonlijke data

Naarmate wagens digitaler en meer geconnecteerd worden, zullen ze ook meer data verzamelen. De Belgische chauffeur is bezorgd dat die gegevens door de fabrikant, verzekeraar of andere partijen zal worden gedeeld. 49 procent van hen is bezorgd als het over data rond geconnecteerde diensten gaat (tegenover 21 procent niet bezorgd en 30 procent neutraal).

Ongeveer 43 procent van de ondervraagden spreekt zijn bezorgdheid uit over locatiedata die een wagen in de toekomst kan bijhouden en 37 procent als het om data over het rijgedrag zelf gaat. Ook het delen van biometrische gegevens, zoals een hartslag, ligt gevoelig. Het enige waar de meeste respondenten minder een probleem van maken, zijn data met betrekking tot de auto zelf, zoals de status van de remvloeistof. Hier maakt slechts 24 procent bezwaar tegen. Ook wie al die data mag beheren, ligt gevoelig. Opvallend daarbij is dat de grote cloudspelers het minste vertrouwen krijgen.

Bovenaan, met dertig procent, krijgen de autofabrikanten het meeste vertrouwen, gevolgd door de verkoper, de overheid (beiden 13 procent) of verzekeraars (12 procent). Financiële partners en telecomaanbieders krijgen elk slechts van 4 procent van de respondenten het vertrouwen. Cloudproviders als Amazon of Google scoren slechts 3 procent. Al geeft 21 procent van de ondervraagden aan geen enkele partij ten volle te vertrouwen met hun gegevens.

Vijftig procent van de Belgen is van oordeel dat volledig zelfrijdende wagens niet veilig zullen zijn. Vorig jaar was dat nog 43 procent. Dat blijkt uit de Global Automotive Consumer Study 2020 van Deloitte dat 1.286 Belgen bevroeg. Wereldwijd signaleert het bedrijf een gelijkaardige evolutie.Los van de autoveiligheid vreest 61 procent van de ondervraagden dat geconnecteerde voertuigen gehackt kunnen worden waardoor de persoonlijke veiligheid in het gedrang komt. Wel is 54 procent ervan overtuigd dat geconnecteerde wagens meer voordelen hebben dan hun niet-geconnecteerde voorgangers.Zelfrijdende wagens zijn vandaag nog nergens op de markt, maar de technologie wordt in verschillende landen, waaronder België, wel al getest. Statistisch gezien veroorzaken ze minder ongevallen dan voertuigen met een chauffeur, maar omdat het om nieuwe technologie gaat, krijgen die incidenten wel meer aandacht in de media. Ook dat komt in het onderzoek naar voren: 58 procent geeft aan zich voorzichtiger op te stellen tegenover de technologie door de berichtgeving in de media.Persoonlijke dataNaarmate wagens digitaler en meer geconnecteerd worden, zullen ze ook meer data verzamelen. De Belgische chauffeur is bezorgd dat die gegevens door de fabrikant, verzekeraar of andere partijen zal worden gedeeld. 49 procent van hen is bezorgd als het over data rond geconnecteerde diensten gaat (tegenover 21 procent niet bezorgd en 30 procent neutraal).Ongeveer 43 procent van de ondervraagden spreekt zijn bezorgdheid uit over locatiedata die een wagen in de toekomst kan bijhouden en 37 procent als het om data over het rijgedrag zelf gaat. Ook het delen van biometrische gegevens, zoals een hartslag, ligt gevoelig. Het enige waar de meeste respondenten minder een probleem van maken, zijn data met betrekking tot de auto zelf, zoals de status van de remvloeistof. Hier maakt slechts 24 procent bezwaar tegen. Ook wie al die data mag beheren, ligt gevoelig. Opvallend daarbij is dat de grote cloudspelers het minste vertrouwen krijgen.Bovenaan, met dertig procent, krijgen de autofabrikanten het meeste vertrouwen, gevolgd door de verkoper, de overheid (beiden 13 procent) of verzekeraars (12 procent). Financiële partners en telecomaanbieders krijgen elk slechts van 4 procent van de respondenten het vertrouwen. Cloudproviders als Amazon of Google scoren slechts 3 procent. Al geeft 21 procent van de ondervraagden aan geen enkele partij ten volle te vertrouwen met hun gegevens.