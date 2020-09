De cultuur van veel bedrijven zorgt ervoor dat jonge vrouwen in technologiejobs de sector vaak weer verlaten. Dat moet blijken uit een studie van Accenture en de Amerikaanse organisatie Girls Who Code.

De helft van de jonge vrouwen in een technologiejob zegt die job voor haar 35ste weer vaarwel. In andere sectoren ligt dat cijfer op 20%. Een studie van Accenture en Girls Who Code wij Amerikaanse techwerkers, studentes en HR-directeuren geeft aan dat bedrijfscultuur in de techsector daar voor een deel verantwoordelijk voor is. 35% van de respondenten in de studie gaf niet-inclusieve bedrijfscultuur aan als hun belangrijkste reden voor vertrek.

Dat verloop is slecht nieuws op een moment dat vrouwen al een kleine minderheid vormen in de sector. Het aandeel vrouwen in de sector is volgens de studie de voorbije dertig jaar zelfs verkleind.

Opvallend in de studie is het verschil in perceptie tussen HR-medewerkers en de techvrouwen zelf. Van de HR-directeuren denkt bijvoorbeeld minder dan de helft (38%) dat een meer inclusieve cultuur het makkelijker vrouwen aan boord zal houden, terwijl die cultuur net de grootste reden voor vertrek is. 45% van HR-directuren gelooft ook dat het makkelijk is voor vrouwen om in de techsector te gedijen. Bij de vrouwen zelf ligt dat percentage op 21%. Bij gekleurde vrouwen zelfs op 8%.

Het rapport geeft wel enkele tips om de situatie te keren en een betere omgeving te creëren als bedrijf. Daaronder zit bijvoorbeeld ouderschapsverlof voor beide ouders (de VS heeft geen wettelijk ouderschapsverlof) en het voorzien van mentors, sponsors en netwerken voor medewerkers.

De studie Resetting Tech Culture (pdf) werd uitgevoerd bij 1.990 (Amerikaanse) techwerkers en 500 HR-directeuren van bedrijven die technologiejobs aanbieden. De studie bevroeg ook 2.700 studenten.

