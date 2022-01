Pieterjan Bouten treedt na tien jaar af als CEO van Showpad. Hij wordt voorzitter van het bedrijf en wordt opgevolgd door COO Hendrik Isebaert.

Isebaert werkt al zes jaar voor Showpad, dat intussen zo'n 500 mensen telt. Twee jaar geleden werd bij COO. Voor hij naar Showpad kwam, werkte hij bij Procter & Gamble en studeerde bij aan de UGent, Vlerick Business School en Harvard (VS).

Bouten zelf verlaat Showpad niet. Hij wordt vanaf 1 maart executive chairman. In zijn aankondiging klinkt het dat hij Showpad de afgelopen tien jaar heeft geleid als medeoprichter, en dat hij ook in zijn nieuwe rol de toekomstige CEO zal ondersteunen. Bouten richtte Showpad destijds op samen met Louis Jonckheere, die Chief Product Officer is.

Showpad begon in 2011 vanuit Gent en heeft vandaag kantoren in de VS, Londen, Munchen, Wroclaw (Polen) en Amsterdam. Het bedrijf ontwikkelt een platform en tools (sales enablement) voor B2B verkoop.

