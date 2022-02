Nokia zag haar winst afgelopen jaar stevig toenemen. De herstructureringen van de afgelopen jaren lijken vruchten af te werpen.

Nokia haalde in het afgelopen vierde kwartaal een netto omzet van 6,4 miljard euro, twee procent minder dan een jaar geleden. Maar het bedrijf is wel een stuk winstgevender. Zo steeg de operationele winst van 441 miljoen euro in Q4 2020 naar 740 miljoen in Q4 2021, een stijging van 68 procent.

Voor het hele jaar bedraagt de operationele winst 2,158 miljard euro, 144 procent meer dan in 2020. De opzet ligt op 22,2 miljard euro. Voor dit jaar verwacht Nokia een omzet van 22,6 tot 23,8 miljard euro met een operationele marge van minstens 14 procent, zegt CEO Pekka Lundmark.

400 miljoen euro om elders te investeren

In de marge van haar resultaten kondigt Nokia aan dat het een dividend van 0,08 euro per aandeel zal uitkeren en voor 600 miljoen euro aan eigen aandelen zal opkopen.

Maar het bedrijf aast ook op aandelen buiten haar eigen haar eigen bedrijf. Zo pompt het 400 miljoen dollar (354 miljoen euro) in Find V, een door NGP Capital gelanceerd investeringsfonds met Nokia als enige investeerder. Dat fonds zal investeren in groeibedrijven rond edge cloud, cybersecurity, digital industry en digital transformation.

Het is al de vijfde keer, sinds 2005, dat Nokia zo'n investeringsfonds opzet. In totaal investeerde het zo al 1,6 miljard dollar op die manier.

