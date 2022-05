Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft maandag een kaart gepubliceerd waarop iedereen kan controleren waar er glasvezel beschikbaar is (of op korte termijn zal zijn). Het is de bedoeling dat de 'FTTH Glasvezelkaart' elk trimester een update krijgt.

Fiber-To-The-Home (FTTH) oftewel glasvezel tot in de woning: verschillende operatoren leggen dit nieuwe snelle telecomnetwerk momenteel aan in ons land of hebben daarvoor plannen aangekondigd. Met de FTTH Glasvezelkaart van het BIPT kunnen consumenten vanaf nu eenvoudig opvolgen hoe de situatie in hun gemeente, woonwijk of straat is.

Bij FTTH kiest de operator zelf in welke wijken hij glasvezel uitrolt, waarbij vervolgens residentiële en zakelijke klanten zich kunnen laten aansluiten op dat netwerk. De kaart die het BIPT publiceert geeft de zones weer waar dergelijke glasvezel al beschikbaar is (of binnen het tijdsbestek van enkele maanden tot een jaar zal zijn), waarbij de kleur het aantal netwerken aangeeft.

Evolutie in beeld

Doordat de glasvezeluitrol in ons land nog niet zo lang geleden gestart is, gaat het momenteel meestal maar om één netwerk op een bepaalde locatie. De kaart geeft ook informatie over welke operatoren op een bepaalde plaats glasvezeldiensten aanbieden, en dit zowel voor de residentiële als (klein)zakelijke markt. 'Door de kaart elk trimester te vernieuwen en de oudere versies ook toegankelijk te maken, zal de FTTH-kaart bovendien een uniek beeld geven van de evolutie van de glasvezeluitrol in ons land', aldus nog het BIPT.

Eind vorig jaar publiceerde het instituut al de website Glasvezelinfo.be die verschillende doelgroepen informeert over glasvezel en de uitrol ervan.

