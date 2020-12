Adobe heeft de allerlaatste update voor de Flash Player-plugin uitgebracht. Vanaf 31 december valt het doek voor de webtechnologie. Dan stopt de ondersteuning en op 12 januari wordt Flash-content ook niet langer afgespeeld.

Adobe Flash Player gold jarenlang als dè plugin voor webbrowsers om interactieve media af te spelen, zoals video's, animaties en muziek. Het is gratis software die op zowel Windows, macOS als Linux werkt. De plugin werd aan het einde van de jaren '90 ontwikkeld en in 2005 door Adobe gekocht.

Begin van het einde

Het tij keerde voor Flash toen Apple de technologie in 2007 niet meer wilde gebruiken voor de destijds gloednieuwe iPhone. Wijlen Apple-baas Steve Jobs maakte meermaals brandhout van de plugin, door te stellen dat Flash funest was voor de batterijduur van mobiele apparaten, innovatie tegenhoudt en bovendien geen open standaard is. Dat laatste argument was enigszins hypocriet, omdat Apple zelf ook niet bepaald vies is van gesloten systemen.

Adobe adviseert gebruikers nu om Flash Player te verwijderen om zo hun systemen beter te beveiligen. Volgens het softwarebedrijf zullen gebruikers de komende tijd nog een paar herinneringen ontvangen om het tooltje te wissen.

