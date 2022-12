Het aandeel van Tesla is tot op het laagste punt in twee jaar tijd gezakt. De elektrische autobouwer is in vrije val op de beurs sinds CEO Elon Musk in april ook aan het hoofd kwam van Twitter.

Een aandeel in Tesla was in november 2021, op het hoogste punt, 407,36 dollar waard. Intussen is 70 procent van die waarde verdampt. Het bedrijf lijkt onder meer te worstelen met logistieke problemen en de aanvoer van onderdelen. Die laatste staat al even onder druk door covid-maatregelen in China (die deze week voor het eerst breed werden losgelaten).

Investeerders zeggen zich echter ook zorgen te maken over de focus van CEO Elon Musk zelf. Die lijkt zich vooral bezig te houden met veranderingen bij Twitter, het sociale netwerk dat hij eerder dit jaar kocht. Begin december verkocht hij nog voor miljarden dollars aan Tesla-aandelen om die overname te financieren. Dat leidde tot een keldering van de marktwaarde bij de autoconstructeur. Musk heeft ondertussen wel beloofd om de volgende tijd geen Tesla-aandelen meer te dumpen.

