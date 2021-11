Veel bedrijven laten door oude vooroordelen kansen liggen om de bedrijfsvoering te optimaliseren via artificiële intelligentie (AI). Daarom is het tijd om duidelijkheid te creëren en de misverstanden van tafel te vegen.

Waarom maakt jouw bedrijf geen gebruik van AI? Deze vraag heb ik de afgelopen jaren aan veel bedrijfsleiders gesteld. Ondanks de enorme technologische ontwikkelingen zijn de meeste antwoorden in veel opzichten hetzelfde als vele jaren geleden: 'AI is te complex voor ons bedrijf, technologie vereist grote investeringen en het is enkel geschikt voor grote ondernemingen'.

Een paar jaar geleden waren alle drie die redenen ongetwijfeld gebaseerd op echte zorgen, maar vandaag is de realiteit nogal anders. De drempel om voordeel uit AI te halen, is op meerdere fronten drastisch verlaagd. Bedrijven kunnen de technologie veel beter inzetten dan vroeger om hun business te ontwikkelen. Dus laten we de ongegronde vooroordelen nu van tafel vegen.

AI is een complexe technologie. Weinig mensen kunnen het hiermee oneens zijn, niet iedereen begrijpt de technologie en kan uitleggen hoe het werkt. Gelukkig hebben verschillende bedrijven en experts de technologie verfijnd, zodat het nu relatief eenvoudig te gebruiken en te implementeren is, ook al is de technologie zelf complex.

De technologie wordt al gebruikt voor bijvoorbeeld tools die het grammaticale contextbegrip aanscherpen in een tekstbewerkingsprogramma of voor een softwarelaag die videobeelden van boerderijdieren analyseert, verwerkt en categoriseert om mogelijke ziekten of fouten op landbouwmachines te identificeren. Eigenlijk kan het doel van AI worden teruggebracht tot het vergroten van de efficiëntie en precisie van ons werk, ongeacht waaruit het werk bestaat.

Niet langer enkel voor grote bedrijven

Zoals met alle andere technologie, heeft AI een periode van ontwikkeling doorgemaakt. Het resultaat is dat de oplossingen talrijker worden en de prijzen dalen. Dat is waar we nu zijn. De diversiteit en het volume aan AI-oplossingen is groot en oplossingen zijn grotendeels plug-and-play. Zakelijke leiders bij zowel grotere als kleinere bedrijven investeren dan ook flink in deze technologie.

De investeringen moeten niet langer meer gelinkt worden aan grote projecten met externe specialisten en adviseurs. In plaats daarvan, zoals in de bovenstaande voorbeelden, kunnen het zowel kleine, concrete alledaagse hulpmiddelen zijn als grote systemen voor het analyseren van het koopgedrag van consumenten in een grote supermarkt.

Het is een cliché, maar desondanks waar, dat het alleen de verbeelding is die de grenzen bepaalt van hoe AI een verschil kan maken in een bedrijf. Het is echter belangrijk om te stellen dat verbeelding - of kennis van mogelijkheden - één van de weinige beperkingen is. De oplossingen zijn er en ze worden alleen maar beter om bedrijven te helpen nauwkeurig en efficiënt te werken. Complexer dan dat is het niet.

