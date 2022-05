De Google's en Meta's van deze wereld zien wel brood in het metaverse, maar is dat ook de beste stap voorwaarts? Ook kleinere bedrijven zoeken zich een weg in de digitale leefwereld. 'Big tech stelt de belangen van de gebruiker niet voorop.'

Leven we binnenkort allemaal in het metaverse? In dat hypothetische online universum, opgebouwd uit virtual en augmented reality, kunnen gebruikers verschillende aspecten van hun persoonlijke en professionele leven beoefenen alsof ze zich in de fysieke wereld bevinden.

Dat metaverse, ofwel het internet 3.0, zal ook in 2022 een verdere expansie kennen. Drie experten uit het metaverse-bedrijfsleven kwamen op de jaarlijkse Tech.eu Summit in Brussel vertellen hoe zij de richting inschatten die de technologie uitgaat.

Decentralisatie

De introductie van het metaverse bracht een grote hype teweeg. Intussen komt het concept op kruissnelheid, met de bijhorende investeringen vanuit de technologische en financiële wereld - en onvermijdelijk ook hoge verwachtingen op het vlak van toekomstige marktwaarde. Giovanna Graziosi Casimiro (metaverse producer bij Decentraland), Rahim Attaba (vice-president bij The Sandbox) en Simon Foucher (CEO van Metav.rs) zakten daarom met een duidelijke, gezamenlijke boodschap naar Brussel af: het metaverse moet gedecentraliseerd blijven, en interconnectiviteit en interoperabiliteit moeten voorop staan, naast veiligheid en betrouwbaarheid.

Ze verwezen daarbij naar de mogelijk disruptieve impact wanneer spelers als Google en Meta (het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, nvdr.) volop meestappen in het metaverse. 'Big tech stelt de belangen van de gebruiker niet voorop', klonk het. De vrees is niet onterecht, want Meta stelt onomwonden dat zijn toekomstige succes afhangt van het metaverse. Maar het traject dat Meta aflegde naar zijn huidige machtspositie oogt niet bepaald onverdeeld positief. 'De toekomst is dan ook aan de 'kleinere' metaversebedrijven', stelden de drie sprekers, 'omdat ze meer kunnen teruggeven aan de gebruiker.'

Non-fungible tokens

Specifieke technologieën moeten een centrale plaats krijgen in dat metaverse en ervoor zorgen dat de fysieke en digitale wereld steeds verder samensmelten. Denk aan wearables, avatars, kunstmatige intelligentie, maar zeker ook aan non-fungible tokens of NFT's. 'In het metaverse bieden NFT's de mogelijkheid om je uit te drukken als persoon en geven ze gebruikers true ownership. Dat zijn twee belangrijke elementen, net zoals in fysieke wereld.'

NFT's bieden in dat opzicht vooral een gigantische marktopportuniteit. De meeste mensen zien in NFT's dan ook een nieuwe vorm van speculatie, overgoten met een commercieel sausje van zelfexpressie, zo bleek uit de vragen van het publiek. Dat beeld komt volgens de panelleden vooral voort uit de aandacht voor de sappige verhalen over speculatie, en heeft minder met NFT's zelf te maken. 'NFT's hebben wel degelijk waarde. Ze hebben hun nut in het dagelijkse leven en zullen verder ingeburgerd geraken.'

Digitale kunstgalerijen

Een concrete toepassing van NFT's schuilt bijvoorbeeld in hoe we in het metaverse van kunst zullen genieten. Voor kunstgalerijen bieden NFT's een grote marktopportuniteit. Ze kunnen er hun exposities mee doortrekken naar de digitale wereld. Zo is het Louvre momenteel volop de mogelijkheden aan het onderzoeken om NFT's aan zijn collecties toe te voegen. Het blockchainprincipe achter de NFT's biedt daarbij een waterdichte garantie tegen namaak. En ja, ook het verhandelen van kunst (lees: digitale werken) kan zo waterdicht gebeuren. Dankzij de blockchaintechnologie kan je het verhandelen van werken van nabij opvolgen, en kan de maker zich ook verzekeren van een percentage bij de doorverkoop van zijn of haar werk.

