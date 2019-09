De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werkt aan een robot die kan transformeren tot een bal, een schip of een drone. De NASA hoopt dergelijke robots ooit naar Titan te sturen, een van de manen van Saturnus.

Een robot die kan rollen, kan vliegen, kan drijven en kan zwemmen. Die zichzelf vastklikt aan andere robots, om één grote machine te vormen. En die daarna weer zelf verdergaat. Het is de basis van de Transformers-serie, maar het zou weleens werkelijkheid kunnen worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werkt namelijk aan zo'n project, dat Shapeshifter heet.

Een eerste prototype is al getest en ontwikkeld bij het ruimtelab JPL in Californië. NASA omschrijft het als "een apparaat dat eruitziet als een drone ingekapseld in een langwerpig hamsterrad." Zo'n 'vliegende amfibierobot' moet helpen bij moeilijke en gevaarlijke missies naar afgelegen planeten en manen. De NASA hoopt dat de robots ooit naar Titan kunnen gaan, een van de meer dan zestig manen van de planeet Saturnus.

Het prototype van de Shapeshifter lijkt op een drone in een hamsterrad. © NASA

Titan, in 1655 ontdekt door Christiaan Huygens, is de enige plek buiten de aarde waarvan we zeker weten dat er vloeistoffen aan het oppervlak staan. Titan heeft zeeën, meren en rivieren van vloeibaar methaan en ethaan. De maan heeft mogelijk grotten en vulkanen die geen magma maar ammonia uitspuwen.

Voor zo'n landschap is er een robot nodig die "veelzijdig is en veel verschillende oppervlaktes aankan, maar ook compact genoeg is om in een raket te stoppen". De onderdelen zijn nu nog 'semi-autonoom' - mensen hakken de knopen door - maar op den duur moeten ze zelf besluiten kunnen nemen. Tien robots samen zouden een lander kunnen optillen en door de lucht kunnen verplaatsen.

Het is nog evenwel lang niet zeker dat de Shapeshifter ooit naar de ruimte zal gaan. Volgend jaar wordt beslist of de verdere ontwikkeling groen licht zal krijgen. De eerstvolgende missie naar Titan is de drone Dragonfly. Die moet in 2026 worden gelanceerd en acht jaar later aankomen.