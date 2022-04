Passwerk en zusterbedrijf TRplus trekken samen met Hexaware naar de markt om Managed Business Process Services (MBPS) aan te bieden.

Passwerk stelt zo'n 160 consultants met autisme tewerk over heel België. Aanvankelijk was dat enkel voor het testen van software, maar gaandeweg kwam daar - onder andere via het in 2017 opgerichte zusterbedrijf TRplus - ook softwareontwikkeling bij, naast kwaliteitscontroletaken, business intelligence en ook Managed Business Process Services. Specifiek voor dat laatste is Passwerk in zee gegaan met Hexaware. 'Dit helpt om onze klanten topkwaliteit te leveren voor de diensten en processen waarin we al heel wat ervaring opgebouwd hebben. Het mooie is dat dit partnership er ook voor zorgt dat we consultants met autisme meer carrièremogelijkheden kunnen bieden op lange termijn', vertelt Vijay Lohitsa, Country Head bij Hexaware Technologies Belgium.

Het partnership is ondertussen al opgestart en beide partijen hopen snel de eerste klanten te kunnen tekenen. 'Vanuit onze kant bekeken denken we dat met Hexaware een goeie partner gevonden hebben om méér mensen met autisme tewerk te stellen in meer uiteenlopende, bredere functies', aldus Dirk Rombaut, commercieel directeur bij Passwerk. 'Van bij onze eerste gesprekken was er een klik en we geloven in het model.'

'Er is een zakelijke match, maar het gaat verder dan dat. Inclusiviteit staat bij allebei hoog op onze agenda bijvoorbeeld. Bij Hexaware zetten we net als bij Passwerk ook in op continuïteit. In tegenstelling tot veel van onze concurrenten verschuiven we de mensen die we inzetten niet zomaar van het ene naar het andere bedrijf. Sommige werken al 7 jaar of zelfs langer bij dezelfde klant en zijn daar perfect gelukkig', aldus Lohitsa.

Hexaware is een van origine Indiase IT-dienstenleverancier die sinds 1995 ook Europa bedient. België staat al even op de kaart - onder meer Baloise Insurance is een belangrijke klant - maar sinds vorig jaar is er ook een Belgische entiteit. Specifiek met de bedoeling om dichter bij de klant te staan én ook lokale krachten aan te trekken. Whitelane Research maakte pas nog bekend dat Hexaware dit jaar op de tweede plaats eindigt in de Belux voor klantentevredenheid bij IT-dienstenleveranciers.

