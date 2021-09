Passwerk/TRplus gaat samenwerken met Hexaware. Daarbij gaat die laatste mensen met autismespectrumprofiel inzetten voor MBPS diensten in ons land.

Passwerk/TRplus focust zich al jaren op het inzetten van consultants met autismespectrumprofiel in verschillende activiteiten. Denk daarbij aan het testen en ontwikkelen van software, of kwaliteitscontroletaken. De organisatie heeft zo'n 140 mensen met autisme in dienst.

'Zo kunnen we lange termijn carrièremogelijkheden bieden aan consultants met autisme, voor processen en activiteiten waarin wij een grote ervaring en expertise opgebouwd hebben over alle sectoren heen. De uitstekende reputatie van Passwerk/TRplus sluit naadloos aan bij onze doelstelling om diensten van topkwaliteit te leveren aan onze klanten,' zegt Vijay Lohitsa, Country Head en Senior Director bij Hexaware Technologies Belgium.

Combinatie van manuele en geautomatiseerde processen

De samenwerking met Hexaware komt er op neer dat Hewaware voor haar Managed Business Process Services in België mensen van Passwerk/TRplus zal inzetten. Het gaat in praktijk over processen die RPA-AI/ML combineren met manuele diensten en dat in verschillende sectoren zoals telecom, retail, bank- en verzekeringen, gezondheidszorg, industrie enz...

Nico De Cleen, CEO van Passwerk/TRplus: 'Dankzij dit partnership komen we nog dichter bij ons doel, namelijk zoveel mogelijk mensen met autisme aan het werk zetten in een reguliere economische werkomgeving. Dit nieuwe, innovatieve dienstenmodel is uniek in binnen- en buitenland. Dankzij dit partnership maakt Hexaware een verschil voor mensen met autisme.'

