Het Japanse audiomerk bestond sinds 1946.

Onkyo, vooral bekend als maker van versterkers en luidsprekers, heeft het faillissement aangevraagd voor de rechtbank van Osaka. Dat schrijft Nikkei Aisa. Het bedrijf werd in augustus al van de beurs gehaald en zou zo'n drie miljard yen, omgerekend 22 miljoen euro, aan schulden hebben.

Het hifi-merk had een goede reputatie bij audiofielen. Onkyo bestaat sinds 1946 en wist vooral veel succes te oogsten met versterkers, CD-spelers, AV-receivers en stereosystemen. Het werd dan ook groot in een tijd waarin mensen naar muziek luisterden via stereosystemen en platendraaiers, maar lijkt de verschuiving richting streamingtoestellen en smartphones niet goed te hebben verteerd.

In de voorbije jaren probeerde het onder meer richting hoofdtelefoons uit te breiden. Twee dochterbedrijven van Onkyo gingen in maart al bankroet. Onderdelen van het bedrijf werden in september aan VOXX en aan concurrent Sharp verkocht. 'We hebben elke mogelijke manier geprobeerd om verder te gaan, maar konden onze schulden niet afbetalen', aldus het bedrijf.

