Rekruteringsbureau Hightech Partners (HTP) en ICT Control - het adviesbureau opgericht door professor Georges Ataya - bundelen de krachten in een nieuwe joint venture 'Ataya & Partners'.

Ataya & Partners bestaat uit een team van 20 experts die samen de grote uitdagingen rond digitale transformatie, regulering en het tekort aan geschoold personeel willen aanpakken. Beide partijen in de joint venture willen het verschil maken voor hun klanten door hen hoogwaardige evaluatie-, omscholings-, advies-, certificerings- en personeelsdiensten aan te bieden rond digital transformation, gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

"Ataya & Partners zal bedrijven in staat stellen om de naleving van regelgeving, informatiebeveiliging en IT-/digitaal bestuur aan te pakken op een gecoördineerde en methodologische manier, in overeenstemming met de digitale & datastrategie van het bedrijf", aldus professor Georges Ataya. Ataya draagt al meer dan twee decennia lang bij aan de ontwikkeling van kennisinstellingen voor certificeringen en bestuurlijke kaders. Sinds 2001 is hij ook directeur van IT en Security Management aan de Solvay Brussels School en betrokken bij heel wat (sector)organisaties zoals Agoria, de Belgische Cybersecurity Coalition, ISACA, CIONET, DPO Circle en BECI.

HTP van zijn kant is al 30 jaar actief in rekrutering van digitaal en leidinggevend talent. "In het huidige zwaar beladen digitale transformatieklimaat zouden we onze klanten in de steek laten als we onze focus niet verbreden", zegt Raffaele Jacovelli, managing director van HTP. Naast de persoonlijke kennis en ervaring van professor Ataya, worden ook de management consulting-activiteiten van ICT Control ingebracht in de joint venture. ICT Control werd in eerste instantie trouwens opgericht als partner van Ernst & Young, waar Georges Ataya toen nog general manager was van EY Technology, Security & Risk services.

Tegen eind 2020 wil Ataya & Partners het team verdubbelen naar 40 experten.