Met de T10 heeft Nokia weer een nieuwe tablet in het assortiment. Het compacte apparaat heeft een scherm van 8-inch (800 x 1.280 pixels) en draait op het besturingssysteem Android 12.

Volgens fabrikant HMD Global zorgt de nano-textuur van de behuizing in polymeer ervoor dat eventuele krassen amper zullen opvallen. 'Daardoor zal de tablet er, als je hem later doorgeeft aan een familielid of vriend, nog steeds als nieuw uitzien', klinkt het. HDM Global garandeert verder ook twee jaar lang Android-upgrades en, gedurende drie jaar, maandelijkse beveiligingsupdates. 'Twee keer zoveel als de concurrentie', claimt de bouwer van de Nokia-devices.

Flip-cover

Andere features van de Nokia T10 zijn de hoofdcamera van 8MP, de frontcamera van 2MB en Bluetooth 5.0. Het gadget meet 123,2 x 208 x 9 millimeter en heeft een gewicht van 375 gram.

De tablet is ook voorzien van Google Entertainment Space en Google Kids Space om kinderen veilig op het web te laten surfen. De eveneens nieuwe Nokia Flip-cover zorgt desgewenst voor extra bescherming.

De Nokia T10 komt eind juli, begin augustus in België op de markt in de kleur Ocean Blue. De wifi-uitvoering met 3GB RAM en 32GB opslag is er vanaf 169 euro, de LTZ-uitvoering met eveneens 3GB/32GB begint bij 189 euro.

