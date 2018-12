HNA Technology zet Ingram Micro in de etalage

HNA Technology - een onderdeel van het grote Chinese conglomeraat HNA Group - heeft het in een officieel statement aan de beurs in Shanghai over "gesprekken in een vroeg stadium" en bevestigt daarmee eerdere berichten van Reuters. Een overeenkomst is er nog niet, meldt HNA Technology, het gaat om eerste verkennende gesprekken. "Omwille van veranderingen in de markt en aan de strategie van het bedrijf, zijn we in gesprek met een betrokken partij om Ingram Micro te verkopen", leest het bericht.

Persbureau Reuters citeerde afgelopen vrijdag nog een anonieme bron dicht bij het dossier die het het had over investeringsmaatschappij Apollo Global Management als geïnteresseerde koper voor Ingram Micro. Maar die naam bevestigt HNA Technology vooralsnog niet.

HNA Technology kocht Ingram Micro twee jaar geleden voor zo'n 6 miljard Amerikaanse dollar. In september biechtte HNA op dat het nog 3,55 miljard dollar aan uitstaande schuld heeft op de aankoop van Ingram Micro.