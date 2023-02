Twitter stopt met tweestapsverificatie per sms voor niet betalende gebruikers. Gelukkig is het relatief eenvoudig om op andere manieren je account veilig te houden.

Tweestapsverificatie of 2FA komt er op neer dat je naast je wachtwoord ook een andere verificatie moet opgeven als je inlogt op een nieuw toestel. Dat voorkomt dat je account wordt gestolen als iemand je wachtwoord kan raden. In veel gevallen werkt dat door een sms-code die je krijgt bij een nieuwe inlogpoging.

Met deze melding krijgen gebruikers te lezen dat 2FA per sms niet langer zal werken. Maar er zijn nog andere methodes om tweestapsverificatie aan te zetten. © PVL

Daar stopt Twitter nu mee tegen 19 maart 2023, enkel wie en betalend Twitter Blue-abonnement heeft kan tweestapsverificatie met sms blijven gebruiken. Een manier voor Twitter om extra kosten te besparen.

Authenticatie-apps

Het goede nieuws is dat sms niet de enige manier is om aan 2FA te doen. Van de meeste gangbare 2FA methodes is sms zelfs de minst veilige manier tegenwoordig. Het slechte nieuws is dat je zelf even in de instellingen moet duiken, idealiter vanaf een computer, om je account op lange termijn veilig te houden.

In een browser ga je naar de instellingen van je Twitter-account waar je 'beveiliging en accounttoegang' ziet staan. Daar klik je door op 'Beveiliging' en vervolgens op tweestapsverificatie. In onze situatie hadden we sms al ingeschakeld, dat vink je uit waarna je je wachtwoord moet opgeven.

© PVL

Meteen nadien vink je een van de twee andere opties (verificatie-app of veiligheidssleutel) aan. In ons geval gebruiken we een app. Dat kan Google Authenticator zijn, 1Password, Authy, Duo Mobile of een andere app zijn die Twitter ondersteunt.

De verificatie-app van Microsoft wordt niet genoemd, maar werkt ook. Je krijgt een QR-code te zien die je moet scannen. Vervolgens krijg je via de verificatie-app een cijfercode die regelmatig verandert, die geef je nadien in bij Twitter. Je krijgt daarbij nog een eenmalige verificatiecode die je kan bijhouden als back-up als je om een of andere reden geen 2FA kan gebruiken.

Nadat je authenticatie-app is gekoppeld moet je een code © PVL

Lastig zonder pc

Wie enkel een smartphone ter beschikking heeft kan 2FA op een authenticator app in theorie ook activeren. Al moeten we er bij zeggen dat dat bij onze test op dit moment niet lukte.

De Authenticatie-app van Microsoft werd niet gevonden door de Twitter-app, zelfs met de app open op onze telefoon, en ook de authenticatie-app van Google gaf in eerste instantie problemen. Mogelijk wordt dat op termijn nog verbeterd, maar wie snel 2FA wil heractiveren gebruikt best een pc waarmee je op vijf minuten klaar bent.

