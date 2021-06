Eén van de belangrijkste ingrediënten voor het bouwen van een succesvol product, is de relatie tussen productmanagers en development teams. Uiteindelijk 'managen' geweldige productmanagers niet zoveel als dat ze leiden en beïnvloeden - ze helpen het technische team op weg naar het leveren van een product dat bij de klant en het bedrijf in de smaak valt.

Productmanagers kunnen echter niet slagen zonder de 'goodwill' van development en development teams kunnen niet slagen als hun prioriteiten niet aansluiten op de zakelijke behoeften. In mijn huidige rol bij VMware Tanzu heb ik meerdere dingen geleerd hoe effectieve productmanagers in harmonie kunnen blijven met het technische team.

Kennis en technische veelzijdigheid

Product management moet de brug naar de 'business' zijn. Productmanagers zorgen ervoor dat iedereen in de organisatie de zakelijke doelstellingen begrijpt en de urgentie en toewijding deelt om aan de behoeften van klanten te voldoen. Daarnaast begrijpt een technisch team waarom en wat ze ontwikkelen en wie ze helpen. Hierdoor kunnen ze betere dagelijkse beslissingen nemen die het bedrijf ondersteunen.

Door te experimenteren en te leren van 'mislukkingen', kan het development team beter worden dan de dag ervoor.

Productmanagers mogen de technologie zelf nooit uit de weg gaan. Hoewel je geen developer hoeft te zijn, moet je de technische methodes en het technische landschap wel kunnen begrijpen. Als je over deze kennis beschikt en technisch onderlegd bent, kan dit als uitgangspunt dienen voor het verdienen van goodwill. Van daaruit kun je echte invloed uitoefenen op het development team en laten zien dat jouw beslissingen zijn gebaseerd op feiten en data.

Moedig experimenten aan

De technische organisatie moet een lerende machine zijn en onophoudelijk verbeteren. Door het vermogen te ontwikkelen om experimenten uit te voeren en gaandeweg te leren van de 'mislukkingen', ontstaan er kansen voor het team om beter te worden dan de dag ervoor. Dit helpt teams ook om fouten zo vroeg mogelijk op te sporen. Hoe langer er iets mis is, hoe duurder het op de lange termijn zal duren om het op te lossen.

Productmanagers zouden daarnaast een op leren gebaseerde cultuur moeten koesteren en niet een op angst gebaseerde cultuur. Door je misstappen eigen te maken, leer je anderen om van hun eigen fouten te leren. In dezelfde geest moeten productmanagers hun gezonde verstand gebruiken om dingen die mislukken los te laten en verder te gaan, zodat de organisatie kan verbeteren en groeien.

Wees direct, maar vriendelijk

Mensen houden vaak informatie achter die anderen nodig hebben uit angst om hun gevoelens te kwetsen. Maar door direct te zijn kunnen mensen snel leren van hun fouten en succes boeken. Het creëert ook efficiëntere manieren van werken, waardoor voortdurende feedback en noodzakelijke informatie tussen productmanagers en development teams kan stromen. Maar zoals bij alle goede dingen kan directheid, wanneer het tot het uiterste wordt doorgevoerd, een giftige werkomgeving creëren. Dus wees direct, maar probeer wel vriendelijk te blijven.

De loyaliteit van productmanagers en development teams is gericht op het succes van het product. Als jouw technische team werkt op basis van prioriteiten die niet in overeenstemming zijn met de zakelijke behoeften zullen deze niet slagen. Omdat je op elkaar bent aangewezen en uiteindelijk dezelfde doelstelling hebt is het belangrijk om ego's opzij te zetten. Geen enkele taak zou te min voor je moeten zijn, zeker als dit kan betekenen dat je hiermee de lancering kan redden. Als er documenten moeten worden geschreven voor eindgebruikers, dan schrijf je die documenten. Maar maak er ook niet jouw werk van. Een productmanager moet een plan opstellen zodat iemand die de klus beter kan klaren dit uiteindelijk kan overnemen.

Gezonde spanning en wederzijds respect

Uiteindelijk zal de relatie tussen product management en development uit gezonde spanning en wederzijds respect moeten bestaan. Als productmanager dien je ervoor te zorgen dat het technische team de belangrijkste uitdagingen begrijpt waarmee klanten worden geconfronteerd en dat ze zijn uitgerust om het product te leveren dat klanten nodig hebben. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe wat jouw relatie is met het bedrijf en met klanten als je geen relatie hebt met het technische team, want zij zijn degenen die de code schrijven en het product ontwikkelen. Dus onthoud: leg je ego opzij, begrijp wat je beheert, leer van mislukkingen en wees direct maar vriendelijk!

