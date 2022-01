De spraakassistent waarmee Microsoft de strijd wou aanbinden met Google, Amazon en Apple is vandaag eerder een kleine butler voor zakelijke gebruikers. Maar Microsoft benadrukt dat Cortana nog niet is afgeschreven.

Ruim vijf jaar geleden kwam Cortana een beetje naar België. Wie Windows in het Frans of Engels gebruikte, kon de spraakassistent in die talen aanspreken. Op het Nederlands was het toen nog even wachten.

Maar intussen heeft Microsoft Cortana wat gedegradeerd. Sinds begin 2020 zit de spraakassistent niet meer prominent in Windows, maar huist ze vooral in Office 365 en Teams, met een focus op zakelijke gebruikers. Microsoft benadrukt echter dat het nog steeds blijft werken aan Cortana. 'We blijven investeren in mogelijkheden die werknemers helpen om hun tijd en taken te organiseren,' klinkt het bij de techgigant. 'We blijven Cortana naar belangrijke Microsoft 365-ervaringen brengen waar we productiviteitsassistentie voor werknemers voorzien.'

In de praktijk lijkt dat echter een mager beestje. De laatste noemenswaardige uitbreiding dateert van een jaar geleden en kwam vooral neer op ondersteuning in specifieke displays voor Teams en een handvol commando's voor e-mailbeheer, in Engelstalige landen.

Wordt de spraakassistent ooit nog uitgebreid met nieuwe talen? Volgens Microsoft wel, al blijft het bedrijf daar zeer vaag over: 'We zijn van plan om de door Cortana ondersteunde talen verder uit te breiden, maar kunnen geen specifieke talen of tijdstippen daarover communiceren.' Momenteel is Cortana beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Mandarijns (Chinees), Portugees en Japans. Maar de recentste uitbreidingen dateren van minstens vijf jaar geleden en bestonden grotendeels uit lokale varianten, zoals Brits Engels. In het Frans kan u dus wel spraakbesturing in Office hanteren, maar de kans lijkt klein dat het Nederlands ooit zal volgen.

Cortana is dus nog niet begraven. Ook niet in Windows zelf. In de nieuwste versie, Windows 11, staat Cortana niet meer prominent in de taakbalk zoals bij Windows 10, maar Microsoft zegt dat de assistent nog wel aanwezig is in het systeem en indien gewenst alsnog op de taakbalk kan worden geplaatst.

Dit artikel verscheen eerder in de papieren versie van Data News van oktober.

Ruim vijf jaar geleden kwam Cortana een beetje naar België. Wie Windows in het Frans of Engels gebruikte, kon de spraakassistent in die talen aanspreken. Op het Nederlands was het toen nog even wachten. Maar intussen heeft Microsoft Cortana wat gedegradeerd. Sinds begin 2020 zit de spraakassistent niet meer prominent in Windows, maar huist ze vooral in Office 365 en Teams, met een focus op zakelijke gebruikers. Microsoft benadrukt echter dat het nog steeds blijft werken aan Cortana. 'We blijven investeren in mogelijkheden die werknemers helpen om hun tijd en taken te organiseren,' klinkt het bij de techgigant. 'We blijven Cortana naar belangrijke Microsoft 365-ervaringen brengen waar we productiviteitsassistentie voor werknemers voorzien.' In de praktijk lijkt dat echter een mager beestje. De laatste noemenswaardige uitbreiding dateert van een jaar geleden en kwam vooral neer op ondersteuning in specifieke displays voor Teams en een handvol commando's voor e-mailbeheer, in Engelstalige landen. Wordt de spraakassistent ooit nog uitgebreid met nieuwe talen? Volgens Microsoft wel, al blijft het bedrijf daar zeer vaag over: 'We zijn van plan om de door Cortana ondersteunde talen verder uit te breiden, maar kunnen geen specifieke talen of tijdstippen daarover communiceren.' Momenteel is Cortana beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Mandarijns (Chinees), Portugees en Japans. Maar de recentste uitbreidingen dateren van minstens vijf jaar geleden en bestonden grotendeels uit lokale varianten, zoals Brits Engels. In het Frans kan u dus wel spraakbesturing in Office hanteren, maar de kans lijkt klein dat het Nederlands ooit zal volgen. Cortana is dus nog niet begraven. Ook niet in Windows zelf. In de nieuwste versie, Windows 11, staat Cortana niet meer prominent in de taakbalk zoals bij Windows 10, maar Microsoft zegt dat de assistent nog wel aanwezig is in het systeem en indien gewenst alsnog op de taakbalk kan worden geplaatst. Dit artikel verscheen eerder in de papieren versie van Data News van oktober.