Heel wat projecten, zowel binnen als buiten de cloud, dreigen de laatste tijd door lange levertermijnen in het gedrang te komen. Gelukkig hoeft dat voor hardware helemaal geen probleem te zijn, schrijft Luc Costers, Country Lead Belux & Eastern Europe bij Nutanix.

Van pc's tot auto's ... Overal krijgen klanten met lange levertermijnen te maken. Ook bij private cloud-projecten is er altijd wel één component die roet in het eten strooit: een tekort aan schijfcapaciteit, een gebrek aan grafische of netwerkcontrollers, of een ander element dat niet beschikbaar is en ertoe leidt dat een hardwareleverancier een bestelling niet tijdig kan afleveren. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn.

Voor een private cloud-project zijn twee dingen nodig: enerzijds intelligentie in de vorm van software, en anderzijds spierkracht of infrastructuur. Jammer genoeg zijn de spieren vandaag niet in staat om de snelheid te bieden die projecten vaak nodig hebben. Alle grote hardwareleveranciers kampen met capaciteitsproblemen, waardoor klanten al gauw zes maanden moeten wachten voor een server of machine kan worden geleverd. Geplande projecten lopen op die manier grote vertragingen op.

Bovendien hebben veel organisaties, zeker in België, de neiging om hun budgetten op te sparen tot de tweede helft van het jaar. Maar wie in oktober nog een project start, riskeert dit door de lange wachttijden tot 2023 te moeten uitstellen. Zo kan een deel van het budget verloren gaan en slaagt IT er niet in om de verwachtingen van de business units in te lossen. En net nu die business eindelijk wat meer vertrouwen begint te krijgen in IT, komt dat uiteraard erg ongelegen.

Vrijheid van hardware

Als je vasthangt aan een bepaalde partner, heb je geen andere keuze dan te wachten op betere tijden. De oplossing? Meer openheid. Zeker nu we met aanzienlijke tekorten te maken krijgen, is vrijheid om hardware te kiezen heel belangrijk. Door andere merken te kiezen kan je sneller geholpen worden, terwijl de bekendere leveranciers geen garanties bieden om je configuratie in 2022 nog opgeleverd te krijgen.

Net zoals de grote merken kopen kleinere leveranciers componenten die ze in een configuratie verwerken. Het feit dat ze in de niet-HCI-wereld geen grote afzetmarkt hebben, betekent dat ze vaak wel nog in staat zijn om de gewenste machine te leveren. Vergelijk het met fabrikanten van fietsen of auto's: bij de meest populaire merken kan de besteltijd hoog oplopen, terwijl je bij minder gekende producenten veel sneller geholpen bent.

Software is belangrijker dan de machine

Over de kwaliteit van machines hoeven klanten zich geen zorgen te maken. De meeste componenten komen uit dezelfde fabrieken als de bekendere merken. En eigenlijk is die hardware zelfs totaal niet belangrijk voor het succes van een project met private cloud. We verlaten stilaan de filosofie waarbij infrastructuur alles domineerde en elke component van een machine altijd moest blijven draaien. Het kostte bedrijven dan ook handenvol geld om voldoende wisselstukken en personeel te voorzien.

Intussen leven we in een softwaregebaseerde wereld en maakt het niet uit wat er onder de motorkap zit. Is een machine defect, dan lost een betrouwbare software, zoals die van Nutanix, dit automatisch op zonder dat de business in de problemen komt. Stel dat je bijvoorbeeld vijf machines hebt draaien en er eentje stuk gaat, dan zal de software de werklast over de vier andere servers verdelen. Zo kan alles blijven werken tot de defecte machine vervangen is. Uiteindelijk is dat het grote voordeel van virtualisatie, load balancing en het vlot verplaatsen van workloads over diverse servers heen : aangezien we applicaties isoleren van een defecte server, kunnen we dankzij een vlotte verplaatsing van workloads tussen machines een heel hoge beschikbaarheid van de toepassingen en data garanderen.

Het is dus ook niet nodig om uit voorzorg extra machines aan te schaffen die je wellicht niet nodig zult hebben. Goeie software kan elk probleem met de hardware efficiënt opvangen en de bezettingsgraad van de overige machines tijdelijk opschroeven tot een probleem verholpen wordt.

Proactief opvolgen

Kiezen voor een minder bekende hardwareleverancier biedt dus de ideale oplossing voor bedrijven die vaart achter hun cloud-projecten willen zetten. Zorg er wel voor dat alle machines in een cluster van dezelfde leverancier afkomstig zijn. Die homogeniteit is niet belangrijk voor de technologie zelf, maar wel voor de ondersteuning die je als klant nodig zult hebben. Bij een probleem of de vervanging van een machine weet je op die manier onmiddellijk wie je moet contacteren.

Kortom, kiezen voor een partner die niet aan een bepaalde vendor vasthangt en de juiste software aanbiedt, maakt het voor IT zelfs in tijden van tekorten mogelijk om een snelle service voor de business te blijven garanderen. De middelen die hierdoor vrijkomen, kunnen bedrijven investeren in andere innovatieve projecten die de organisatie de nodige spierkracht geven om continu te blijven groeien.

Luc Costers - Country Lead Belux & Eastern Europe bij Nutanix

