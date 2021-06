Wie in afwachting van de officiële lancering al wil experimenteren met Windows 11 kan dat. Maar zeer vaak ga je de foutmelding krijgen dat je systeem niet volstaat. Gelukkig valt dat mits enige digitale creativiteit te omzeilen.

Al van enkele dagen voor de formele aankondiging circuleert er online een gelekte versie van Windows 11 en in de loop van deze week is er ook een officiële previewversie beschikbaar voor leden van Windows Insider. Maar die versies aan de praat krijgen is niet zo vanzelfsprekend. In veel gevallen ga je de foutmelding krijgen dat je pc niet aan de minimumvereisten voldoet om Windows 11 te installeren, zonder veel duiding waarom dat zo is.

Die foutmelding komt er omdat je pc niet aan de minimumvereisten voldoet (een dual core CPU aan 1 Ghz op 64 bit, 4GB RAM, 64 GB opslag en TPM 2.0 of tenminste versie 1.2), of omdat je processor niet op de lijst van ondersteunde (Intel, AMD of Qualcomm) CPU's staat.

Vooral het gebrek aan ondersteuning of TPM is bij velen een obstakel. Daarom doken er de afgelopen dagen verschillende methodes op om die controle te omzeilen. Al ontdekte onze redactie zelf dat niet elke omweg per definitie werkt. We geven in dit stuk graag mee hoe we Windows 11 zelf aan de praat kregen.

Wat is TPM? TPM staat voor Trusted Platform Module en is een chip waar onder meer cryptografische sleutels worden bewaard. De technologie bestaat al enkele jaren, maar zit niet standaard in elke pc. Voor zelfgebouwde desktops is het bijvoorbeeld mogelijk om een TPM chip apart te kopen (al zijn ze sinds de aankondiging van Microsoft wel schaars geworden). Voor laptops hangt het af van model tot model. Maar voor zover we weten lijkt TPM geen wel een vereiste te zijn, maar geen absolute noodzaak om Windows 11 te laten draaien op een pc of virtuele machine.

Op voorhand willen we wel waarschuwen dat je deze methode op eigen risico uitvoert. De kans is weliswaar miniem dat je je hardware zou beschadigen, maar doe het idealiter niet op een pc die je actief gebruikt, of waar bestanden op staan die je nog nodig hebt maar geen back-up van hebt. Het installeren van een besturingssysteem en het aanpassen van bestanden of instellingen kan er toe leiden dat bestaande bestanden worden gewist. Doe dit dus enkel op een testtoestel, of via een virtuele machine.

Virtueel

In ons geval testen we Windows 11 op een virtuele machine (via de gratis virtualisatietool Oracle VM VirtualBox). Daar maken we een virtuele machine aan met 4 cores, 8 GB RAM en een virtuele harde schijf van zo'n honderd gigabyte, dat is ongeveer het dubbele van de minimumspecificaties. Als besturingssyteem duiden we Windows 64 bit aan, zonder een specifieke versie aan te geven.

Register aanpassen

We hebben enkele methodes moeten proberen, zonder succes. De aanpak die bij ons wel werkte wordt onder meer door Twittergebruiker @cadenzza_ en op Windowslatest.com beschreven.

Eens we de foutmelding 'This PC can't run Windows 11' krijgen, drukken we shift + F10 in en opent het commandprompt. Hier tik je 'regedit' om in het register van je (virtuele) machine te gaan. Daar ga klik je door op de mappen HKEY_LOCAL_MACHINE - > SYSTEM -> Setup.

Met deze registerwaarden kregen we Windows 11 aan de praat op een virtuele machine zonder TPM. © PVL

In die map maak je een nieuwe 'key' aan (rechtermuisknop: new ->key) die je de naam 'LabConfig' geeft. LabConfig zal dan verschijnen als een nieuwe map in je register. Binnen die map maak je (aan de rechterkant van de registry editor) twee nieuwe waarden aan door via je rechtermuisknop voor 'new' en dan 'DWORD (32-bit) Value' te kiezen. Het ene noem je 'BypassTPMCheck', het andere 'BypassSecureBootCheck'. Vervolgens dubbelklik je op de bestanden en wijzig je voor beiden de waarde bij 'Value data' naar 00000001.

. © PVL

Sluit vervolgens het register, sluit de foutmelding van Windows 11 en klik opnieuw op 'install now'. Als alle goed gaat, dan krijg je na het selecteren van de gewenste Windows-versie (Home, Pro, Education enz...) het scherm met de gebruiksvoorwaarden van Windows en kan de installatie beginnen.

Zodra je dit scherm krijgt, zou de installatie moeten lukken. © PVL

Let op: Als je geen TPM of een ondersteunde processor hebt dan valt dat te omzeilen. Maar de overige specificaties zijn wel verplicht. Denk er dus aan om bij het aanmaken van een virtuele machine om minstens 4GB RAM en twee processorkernen toe te wijzen.

DLL-bestand vervangen

Een andere methode komt er op neer dat je eerst de inhoud van het schijfbestand (ISO) van Windows 11 kopieert naar je harde schijf. En vervolgens in de map Windows 11 -> Sources een DLL-bestand (appraiserres.dll) vervangt door datzelfde bestand uit een schijfbestand van Windows 10 (de installatie-dvd of het schijfbestand, dus niet uit je bestaande Windows 10-map). Ook dan zou de installatie moeten lukken, al was dat bij onze beperkte test niet het geval.

Het Youtube-kanaal Unbiased legt een vergelijkbare aanpak uit. Hij voorziet hier zelf een aangepast DLL-bestand. Mogelijk gaat het hier om het bestand dat standaard in de Windows 10-installatie zit, al is dat niet helemaal duidelijk.

Offline modus

Eens Windows zichzelf installeert moet je niets meer doen. Wel gaat de installatie je onder meer naar een account vragen. Dat kan je omzeilen door een offline account te kiezen. Het nadeel is wel dat zaken zoals je dashboard (met onder meer weersvoorspellingen) niet werkt. Maar we gaan er van uit dat je Windows 11 op dit moment vooral installeert om het besturingssysteem te testen en te ontdekken en nog niet om je toestel er definitief mee uit te rusten.

Verder krijg je verschillende keuzes, onder meer rond reclame-id's, het verzamelen van gegevens of het delen van je locatie. Die kan je naar wens aan- of uitzetten.

Zo ziet de launcher en verkenner er uit in een pas geïnstalleerde Windows 11. © PVL

