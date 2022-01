Niet alleen Linux en de pc vieren deze zomer hun derde en vierde decennium. Ook de barcode bestaat, in België tenminste, veertig jaar en brengt zo orde en automatisering voor miljoenen producten en voorwerpen.

Begin jaren zeventig werd het Global Trade Item Number (GTIN) uitgevonden als opvolger van de ponskaart. De eerste barcode zou in 1974 in de VS op een pakje kauwgom worden gescand. Maar het duurde tot mei 1981 voor ook in België, meer bepaald in supermarkt Pollet in Westende, de eerste barcode werd gescand. Aanvankelijk waren maar drieduizend van de 25.000 producten scanbaar.

De populariteit van het systeem nam echter toe. Volgens GS1 Belgium & Luxemburg, de organisatie die in ons land barcodes toewijst, stapte Colruyt in 1989 over van ponskaarten naar barcodes. Eind 1988 waren er 650 verkooppunten die met het systeem werkten, tegen 1990 al duizend.

Vandaag wordt de barcode niet enkel in fysieke winkels ingezet. Ook voor logistieke processen ( track & trace), in e-commerce en de gezondheidszorg duiken barcodes op. Ze zorgen bijvoorbeeld voor meer controle op de houdbaarheid en echtheid van coronavaccins. 'De barcode met GTIN is één van onze standaarden die organisaties helpen in het efficiënt en duurzaam delen van gegevens over de gehele logistieke keten', zegt Jan Somers, CEO van GS1 Belgium & Luxembourg.

Ook de barcode zelf evolueert. Sinds 2004 is er een standaard voor RFID, sinds 2007 zijn er standaarden voor e-commerce en intussen kijkt GS1 naar 2D-barcodes (QR) voor de toekomst.

'Een GTIN is beperkt tot 13 cijfers, maar in een 2D-barcode kan je honderden gegevens opslaan. Dat biedt vele opportuniteiten. De 2D-barcode kan bijvoorbeeld ook het lotnummer mee coderen, waardoor terugroepacties heel wat efficiënter kunnen verlopen. Of je kan de vervaldatum van een product ingeven, waardoor er bij het naderen van de vervaldatum bijvoorbeeld meteen een korting kan worden toegekend', zegt Karen Arkesteyn, innovation manager GS1 Belgium & Luxembourg.

De wereldwijde ambitie is om tegen 2027 de barcode te vervangen door QR-codes. Maar de Belgisch-Luxemburgse organisatie zegt in onze regio sneller te willen gaan. 'Het doel is niet om de klassieke barcode te elimineren, maar om de 2D-barcode mogelijk te maken als enige barcode op het label en om die overal ter wereld gescand te krijgen', zegt Somers.

Dit artikel verscheen eerder in de papieren versie van Data News in september 2021.

