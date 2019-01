Hoe zou het nog zijn met wearables?

Menig trendwatcher voorspelde een jaar of vier jaar geleden dat we vandaag allemaal met een smartwatch zouden rondlopen. De Apple Watch mag den wel het populairste horloge ter wereld geworden zijn, de innovatie lijkt intussen ver te zoeken. Waarom is de wearable nog steeds niet de Communicator uit Star Trek? En waarom loopt Jan met de pet er maar niet warm voor?