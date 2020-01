Het afsluiten van de Indiase deelstaat Kashmir van het internet was ongrondwettelijk. Dat heeft het Indiase hooggerechtshof vrijdag geoordeeld. De regering van premier Narendra Modi legde het internet plat in de deelstaat op 5 augustus nadat de speciale status van de regio werd ingetrokken.

Het platleggen van communicatienetwerken voor onbepaalde tijd is tegen de regels van het land. Ook moet India alle avondklokken die zijn ingesteld in Kashmir binnen een week onder de loep nemen om te beoordelen of die maatregelen nog wel noodzakelijk zijn.

Tot 5 augustus had de overwegend islamitische deelstaat Kashmir meer autonomie. Toen India die wegnam, leidde dat direct tot grote demonstraties in Kashmir. Om die tegen te gaan sloot de Indiase regering de deelstaat fysiek af en werd de communicatie met de buitenwereld platgelegd. Communicatielijnen in de deelstaat zijn tot nu toe nog niet hersteld.

