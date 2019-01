Hogeschool PXL bundelt digitale opleidingen

De PXL gaat onder meer Toegepaste Informatica (momenteel onder PXL-IT) en Elektronica (momenteel in het departement PXL-Tech) in het nieuwe departement aanbieden. Ook graduaatsopleidingen zoals een nieuwe opleiding rond IoT komen in het departement terecht.

PXL Digital wordt geleid door Francis Vos, die eerder het departemenet PXL-IT leidde. Joeri Gerrits wordt de coördinator van de graduaatsopleidingen.

Net zoals in de oude samenstelling blijven de opleidingen nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Zo zal Eurofins Digital Testing samen met de hogeschool een Cybersecurity lab op de Corda Campus uitbouwen. De opleidingen rond Toegepaste Informatica werken dan weer nauw samen met Cegeka dat twee elektronicalabo's, een IoT-lab en lesruimte voorziet voor de studenten.