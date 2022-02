Sinds eind vorige week zijn in België honderdduizenden frauduleuze telefoonoproepen gedetecteerd. Dat zeggen telecomregulator BIPT en het Centrum voor Cybersecurity (CCB). De oproepen lijken van legitieme Belgische telefoonnummers te komen, maar komen eigenlijk van fraudeurs.

De oproepen lijken van een bank, de politie of een andere bekende organisatie te komen. In de meeste gevallen wordt er een Engelstalig geluidsfragment afgespeeld waarbij gevraagd wordt op een toets te drukken voor meer informatie of om gegevens aan te passen. De fraudeurs proberen via de oproepen persoonlijke en/of bankgegevens te onfutselen, waarschuwen het BIPT en het CCB.

'Als je twijfelt aan de echtheid van de oproep, haak dan in en bel zelf terug naar een nummer van die instelling dat je al kende of opzoekt in betrouwbare bronnen, in plaats van naar het nummer dat jou belde', zegt Miguel De Bruycker van het CCB. Frauduleuze oproepen gebeuren regelmatig. Het volume van de laatste dagen is echter ongezien, luidt het.

De operatoren kunnen dit soort oproepen niet blokkeren omdat ook legitieme bedrijven gebruikmaken van dezelfde achterliggende techniek om bijvoorbeeld hun klanten te bellen vanuit een callcenter in het buitenland. Aan wie toch gegevens heeft doorgegeven aan fraudeurs, wordt geadviseerd onmiddellijk contact op te nemen met de bank en een klacht in te dienen bij de politie.

De oproepen lijken van een bank, de politie of een andere bekende organisatie te komen. In de meeste gevallen wordt er een Engelstalig geluidsfragment afgespeeld waarbij gevraagd wordt op een toets te drukken voor meer informatie of om gegevens aan te passen. De fraudeurs proberen via de oproepen persoonlijke en/of bankgegevens te onfutselen, waarschuwen het BIPT en het CCB. 'Als je twijfelt aan de echtheid van de oproep, haak dan in en bel zelf terug naar een nummer van die instelling dat je al kende of opzoekt in betrouwbare bronnen, in plaats van naar het nummer dat jou belde', zegt Miguel De Bruycker van het CCB. Frauduleuze oproepen gebeuren regelmatig. Het volume van de laatste dagen is echter ongezien, luidt het. De operatoren kunnen dit soort oproepen niet blokkeren omdat ook legitieme bedrijven gebruikmaken van dezelfde achterliggende techniek om bijvoorbeeld hun klanten te bellen vanuit een callcenter in het buitenland. Aan wie toch gegevens heeft doorgegeven aan fraudeurs, wordt geadviseerd onmiddellijk contact op te nemen met de bank en een klacht in te dienen bij de politie.