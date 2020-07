De Britse politie heeft 746 mensen opgepakt na het kraken van de versleutelde chatapp EncroChat door Nederland en Frankrijk. Verder hebben de Britse autoriteiten meer dan 54 miljoen pond (bijna 60 miljoen euro) aan contant geld, vuurwapens en ruim twee ton drugs in beslag genomen, meldt de National Crime Agency. Door het hacken van EncroChat zouden meerdere moorden en ontvoeringen zijn verijdeld.

Frankrijk en Nederland konden live meelezen met de circa 60.000 gebruikers van EncroChat, die dachten dat ze vrijuit met elkaar konden chatten over moorden en drugs. Die informatie werd ook gedeeld met het Verenigd Koninkrijk, omdat ongeveer 10.000 gebruikers daar vandaan kwamen.

De Britse politie noemt Operation Venetic het grootste ingrijpen in de Britse geschiedenis. Onder de 77 gevonden wapens bevonden zich een kalasjnikov en meerdere granaten. Verder ontdekten rechercheurs meer dan 28 miljoen etizolam-pillen, een krachtigere variant van valium.

Alleen al in Londen zijn 171 gebruikers van EncroChat gearresteerd voor betrokkenheid bij moordplannen, wapenbezit, witwassen en drugshandel. Tot nu toe zijn 99 Londenaren in staat van beschuldiging gesteld. De politie in de Britse hoofdstad heeft bij een actie 5 miljoen pond in beslag genomen, omgerekend zo'n 5,5 miljoen euro. Dat is de grootste inbeslagname van geld ooit in Londen.

