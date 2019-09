Nigeria en de Verenigde Staten hebben tijdens een maandenlange operatie bijna driehonderd internetoplichters opgepakt. Beide landen denken hiermee diverse internationaal opererende bendes te hebben opgerold die op grote schaal mensen via phishing geld afhandig proberen te maken.

Deze oplichterspraktijken zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie ontstaan in Nigeria en hebben zich verspreid over de hele wereld. Naar schatting is op deze manier in 2018 wereldwijd zo'n 1,3 miljard buitgemaakt, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

De meeste oplichters, 167 mensen, zijn opgepakt in Nigeria. In de Verenigde Staten zijn 74 mensen, waarvan velen de Nigeriaanse nationaliteit hebben, aangehouden. Ook in Turkije, Ghana, Frankrijk, Japan, Maleisië, Groot-Brittannië en Kenia zijn arrestaties verricht. Er is 3,7 miljoen euro aan geld in beslag genomen.