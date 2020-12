In meerdere Duitse vestigingen van webwinkelconcern Amazon zijn maandag werkonderbrekingen uitgebroken te midden van de kerstdrukte. Zo zijn ongeveer 800 werknemers op locaties in Rheinberg en Werne weggelopen van hun bezigheden vanwege een conflict over de arbeidsvoorwaarden.

Het is nog niet duidelijk of de acties ook gevolgen kunnen hebben voor de bezorging van Amazon-artikelen in Nederland en België.

Boze Duitse medewerkers van Amazon hebben ook al aangekondigd dat ze van plan zijn om tot kerstavond op donderdag niet meer te werken. Amazon verwacht voorlopig nog geen grote verstoringen in de leveringen, omdat het merendeel van het personeel nog gewoon aan het werk is. De distributie van goederen voor België wordt normaal ook, tenminste deels, gerund vanuit een distributiecentrum in Duitsland.

Bij Amazon is het momenteel veel drukker dan normaal. Door de massale winkelsluitingen vanwege de virusuitbraak, kunnen veel mensen hun kerstcadeautjes eigenlijk alleen nog maar online kopen.

Tegelijk speelt er een conflict met vakbond Verdi. Die heeft opgeroepen tot een staking om Amazon ertoe te brengen een loonovereenkomst te erkennen die van toepassing is op kleine bedrijven en bezorgbedrijven in Duitsland. De Duitse bond roept ook op tot betere arbeidsomstandigheden. Amazon vindt echter dat zijn werknemers profiteren van "uitstekende salarissen, uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden en uitstekende carrièremogelijkheden."

Het is nog niet duidelijk of de acties ook gevolgen kunnen hebben voor de bezorging van Amazon-artikelen in Nederland en België.Boze Duitse medewerkers van Amazon hebben ook al aangekondigd dat ze van plan zijn om tot kerstavond op donderdag niet meer te werken. Amazon verwacht voorlopig nog geen grote verstoringen in de leveringen, omdat het merendeel van het personeel nog gewoon aan het werk is. De distributie van goederen voor België wordt normaal ook, tenminste deels, gerund vanuit een distributiecentrum in Duitsland.Bij Amazon is het momenteel veel drukker dan normaal. Door de massale winkelsluitingen vanwege de virusuitbraak, kunnen veel mensen hun kerstcadeautjes eigenlijk alleen nog maar online kopen.Tegelijk speelt er een conflict met vakbond Verdi. Die heeft opgeroepen tot een staking om Amazon ertoe te brengen een loonovereenkomst te erkennen die van toepassing is op kleine bedrijven en bezorgbedrijven in Duitsland. De Duitse bond roept ook op tot betere arbeidsomstandigheden. Amazon vindt echter dat zijn werknemers profiteren van "uitstekende salarissen, uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden en uitstekende carrièremogelijkheden."