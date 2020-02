Meerdere eigenaars van een Petnet SmartFeeder, een apparaat dat huisdieren op gezette tijden een portie voedsel voorschotelt, melden dat hun poes of hond dagenlang honger heeft geleden. De systemen van Petnet kampten met een storing, waardoor de slimme bakjes soms offline waren en de dieren menig maal aan hun snuit voorbij zagen gaan.

Het lijkt de ideale oplossing voor huisdiereigenaren die overdag aan het werk zijn: een slimme voerbak die de poes of hond automatisch een portie eten voorschotelt. Totdat de techniek het laat afweten. Het overkwam de voorbije dagen een onbekend aantal gebruikers van de Petnet SmartFeeder, zo meldt de BBC.

Het betrof een storing bij de tweede generatie van de SmartFeeder die plaats zou hebben gevonden tussen 14 en 21 februari. Via Twitter klaagden verschillende huisdiereigenaren over slimme voerbakjes die meermaals vastliepen en bijgevolg geen voedsel vrijgaven. Inmiddels lijkt de storing weer te zijn opgelost.

Met een Petnet SmartFeeder kunnen huisdiereigenaren voederbeurten voorprogrammeren, maar het is ook mogelijk om via de smartphone op afstand een portie te verdelen. Thuis kan het gadget ook bediend worden met spraak, via de Google Assistent en Amazon Alexa.

