De strijd om redigeerrechten over de Chineestalige pagina's van Wikipedia is de voorbije maanden geëscaleerd. De organisatie heeft een reeks redacteuren verbannen wegens 'infiltratie door China'.

Wikipedia, de nonprofit online encyclopedie die bij elkaar wordt geschreven door vrijwilligers, heeft zeven vrijwillige redacteuren de toegang ontzegd. Nog eens twaalf zijn hun adminrechten kwijt. In een lange mededeling legt Maggie Dennis van Wikimedia Foundation uit dat deze mensen werden verbannen omdat ze schijnbaar deel waren van een poging tot infiltratie door Chinese belangen. Daarbij werden ook fysieke bedreigingen gebruikt. De redacteurs worden allen gelinkt aan een Chinese organisatie: 'Wikimedians van Mainland China'. Die laatste heeft het over ongegronde laster.

Van de straat

Wikipedia is 's werelds populairste gratis encyclopedie, en de versie van de geschiedenis die daarin terecht komt, is dan ook belangrijk. Vooral voor politiek gevoelige artikels is de redigeersectie dan ook vaak een strijdtoneel van verschillende stemmen. De laatste maanden is dat bijvoorbeeld het geval bij een reeks artikels over de protesten in Hong Kong. De zogeheten 'edit battles' worden daar op de Chineestalige pagina's van de site voornamelijk uitgevochten door Hongkongse vrijwilligers, en vrijwilligers van het Chinese vasteland.

Hongkong heeft lang een speciaal statuut gehad binnen China, met meer vrijheden en inspraak dan gangbaar is in de rest van het land. De laatste jaren versterkt de Chinese overheid echter haar greep op de stad, met onder meer kieshervormingen en een veiligheidswet die toelaat protesten de kop in te drukken en diverse media aan banden te leggen.

Het spreekt voor zich dat beide partijen in dit conflict een grondig andere visie hebben op deze feiten. Volgens China organiseren vandalen al maandenlang rellen in Hongkong, terwijl Hongkongers het hebben over vreedzame protesten voor meer democratie.

Naar het internet

Die strijd lijkt dus ook te zijn geëscaleerd op de pagina's van Wikipedia. De Hongkongse veiligheidswet betekent onder meer dat kranten als Apple Daily werden gesloten en journalisten gearresteerd. Dat klimaat van repressie gaat ook online verder. Zo was er de voorbije maanden, volgens nieuwssite Hong Kong Free Press sprake van 'verkiezingsmanipulatie' bij het kiezen van nieuwe administrators, die moest zorgen dat vrijwilligers van het vasteland verkozen werden. Die admins hebben meer rechten om artikels aan te passen, maar ook toegang tot meer gegevens van gebruikers.

Er zouden onder meer plannen zijn om Hongkongse vrijwilligers te rapporteren bij de politie van de stad, zodat ook zij onder de veiligheidswet konden worden gearresteerd. Het leidde tot een situatie waarbij Hongkongse vrijwilligers vreesden voor hun vrijheid als ze nog aanpassingen maakten bij politiek gevoelige artikels.

Klachten

Wikipedia voerde een jaar lang onderzoek naar de Chineestalige pagina's van Wikipedia, zegt Dennis aan de Britse omroep BBC. Na klachten de voorbije zomer is dat echter in een stroomversnelling gekomen. Toegang tot persoonlijke gegevens van redacteuren is in de regio ondertussen beveiligd. Nog volgens Dennis was een groep erop uit om de controle over delen van Wikipedia te nemen, om specifieke standpunten de voorkeur te geven. In dit geval dus het standpunt dat wordt uitgeschreven door de overheid van China.

In die zin is wat er op Wikipedia gebeurt niet zo heel anders dan hoe het Chinese internet er nu al uit ziet. Het land gaat ver in het censureren van ongewenste informatie, en verwijdert of redigeert boodschappen in verschillende media die niet in lijn zijn met de visie van de Communistische Partij. Alleen gaat die praktijk nu dus verder op een open internationaal platform dat eigendom is van een Amerikaanse organisatie. Wikimedians van Mainland China zou zo'n driehonderd leden hebben. De groep heeft een reactie gepost op de uitspraak, waarin ze Wikipedia ervan beschuldigen in te gaan tegen de gevoelens en meningen van de gemeenschap. In tegenstelling tot de Hongkongse Wikimediagroep, worden die niet erkend door de Wikimedia organisatie zelf, merkt Hong Kong Free Press fijntjes op. China blokkeert sinds 2019 de toegang tot Wikipedia op het vasteland, maar internetgebruikers kunnen wel via allerlei achterpoortjes de ban omzeilen.

