Terwijl donkere wolken zich samenpakken boven het Chinese Huawei, deze week zwaar getroffen door Amerikaanse handelsbeperkingen, lanceerde zusterbedrijf Honor dinsdag zijn eerste volledige reeks van smartphones: de Honor 20, 20 Pro en 20 Lite. Data News volgde de introductie in Londen vanaf de eerste rij.

Grootste blikvanger van de nieuwe serie, letterlijk welteverstaan, is de Honor 20 Pro. Het toestel is aan de achterzijde uitgerust met liefst vier camera's, waarmee de smartphone het record van de Samsung Galaxy A9 evenaart. De optiek is samengesteld uit een hoofdcamera van 48 megapixels met Sony-sensor, een 16 MP groothoeklens van 117°, een telelens van 8 MP met 3x optische en 5x hybride zoom (een combinatie van hardware- en softwarematig inzoomen), en tot slot een macrocamera van 2 megapixels voor opnames van zeer dichtbij (zo'n 4 cm).

© MvdV

Super Night-modus

Met f/1.4 heeft de Honor 20 Pro momenteel bovendien het grootste diafragma uit de sector. Dat betekent dat de optiek zelfs in donkere omstandigheden nog veel licht kan opvangen. In combinatie met de 4-axis optische beeldstabilisatie en de Super Night-modus van de 20 Pro resulteert dat volgens de fabrikant in bijzonder heldere (nacht)opnamen met een minimum aan ruis. Een in-screen selfiecamera van 32 MP en f/2.0 maakt het indrukwekkende optische plaatje compleet.

We zouden je ook nog kunnen vertellen dat de Honor 20 Pro wordt aangedreven door een 7nm Kirin 980 AI-chipset (van Huawei zelf) en is uitgerust met een 6,26-inch All-View Display met 2.340 x 1.080 pixels, 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslaggeheugen en een accu van 4.000mAh. Maar door de actuele ontwikkelingen zijn er hetere hangijzers die de aandacht wegkapen.

Amerikaanse sancties

Moederbedrijf Huawei krijgt door maatregelen van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken namelijk geen toegang meer tot nieuwe Android-systeemupdates, en Amerikaanse leveranciers van hardware zoals Qualcomm en Broadcomm mogen geen chips meer leveren aan het Chinese bedrijf. Honor is nog niet genoemd in de handelsbeperkingen die de Trump-administratie heeft afgekondigd, maar het is niet denkbeeldig dat het submerk van Huawei hetzelfde lot wacht. In een officiële reactie laat de fabrikant het volgende weten: "Honor is wereldwijd een belangrijke partner van Android. Het consumentenvertrouwen is heilig voor ons en heeft ons gebracht tot waar we vandaag staan. Honor zal dan ook alle veiligheidsupdates blijven uitrollen en we garanderen ook een goede dienst na verkoop, zoals de consumenten dat van ons gewend zijn". Het worden hoe dan ook hele spannende tijden voor Huawei en Honor.

Terug naar de nieuwe toestellen. Want naast de Honor 20 Pro werd in London ook de Honor 20 en 20 Lite voorgesteld. De Honor 20 doet nauwelijks onder voor zijn grote broer en beschikt eveneens over een quad-camera-systeem (in dit geval met f/1.8 en zonder telelens), hetzelfde 6,26-inch scherm met in-screen frontcamera, en een identieke processor. De specificaties van het geheugen en de batterij zijn iets bescheidener: 6 GB RAM, 128 GB opslag en een accu van 3.750mAh. De Honor 20 Lite tot slot is met een display van 6,21-inch wat kleiner en komt met drie camera's aan de achterkant. De smartphone beschikt voorts over 4 GB RAM, 128 GB opslagcapaciteit, een Kirin 710-processor en een accu van 3.400mAh.

De Honor 20 en Honor 20 Pro kosten respectievelijk 499 en 599 euro, de Honor 20 Lite verwisselt voor 299 euro van eigenaar. De toestellen verschijnen in de loop van juni op de markt.