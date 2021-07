Fidji Simo, die de voorbije tien jaar hoge functies bij Facebook bekleedde, trekt naar Instacart. Ze wordt CEO van de online kruidenier.

Fidji Simo stond tot voor kort aan het hoofd van de mobiele app bij Facebook. Tijdens haar tienjarige carrière daar bouwde ze mee de advertentiestrategie van het bedrijf uit. Ze trekt daar nu de deur achter zich dicht om aan het hoofd te staan van een wereldwijd minder bekend bedrijf.

Instacart is een online kruidenier, een bedrijfje met focus op het aan de deur leveren van voedsel, en het is het voorbije pandemiejaar dan ook stevig gegroeid. Het bedrijf gaat later dit jaar naar de beurs, en verwacht wordt dat Simo dat in goede banen moet leiden. Zij vervangt begin augustus medeoprichter Apoorva Mehta als CEO van Instacart. Die laatste wordt voorzitter van de Raad van Bestuur.

