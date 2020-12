De nieuwe onafhankelijke toezichtraad van Facebook heeft de eerste zes zaken gekozen waarvan beoordeeld moet worden of content terecht is verwijderd. Daar blijft het vermoedelijk niet bij, want volgens de raad zijn sinds oktober al zo'n twintigduizend zaken aangedragen.

Facebook heeft de toezichtraad opgericht nadat het herhaaldelijk was geconfronteerd met kritiek over de wijze waarop het omgaat met problematische content. Het nieuwe orgaan heeft nu al de bijnaam 'het hooggerechtshof van Facebook' gekregen en kan bindende uitspraken doen.

De raad benadrukt dat niet alle klachten van gebruikers behandeld kunnen worden. Daarom zou prioriteit worden gegeven aan kwesties die 'belangrijke vragen oproepen over het beleid van Facebook' of die gevolgen kunnen hebben voor grote aantallen mensen of het publieke debat.

Verwijderde afbeeldingen

De eerste zaken hebben onder meer betrekking op het verwijderen van afbeeldingen van vrouwelijke borsten bij een post over borstkanker. Ook kijken de leden van de raad naar een melding over het verwijderen van screenshots van een bericht van een voormalige premier van Maleisië. Die had geschreven dat 'moslims het recht hebben om boos te zijn en miljoenen Fransen te vermoorden vanwege moordpartijen uit het verleden'.

Critici hebben weinig vertrouwen in het nieuwe orgaan en hebben hun eigen toezichtraad opgericht. Die noemen ze op Twitter The Real Facebook Oversight Board (de echte overzichtsraad van Facebook).

