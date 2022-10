De Gentse horeca-platformen Dorst en Billy gaan voortaan samen verder. Beiden bedienen dezelfde markt en willen zo sneller de Benelux en de rest van Europa veroveren.

Beide bedrijven leggen zich toe op het plaatsen van bestellingen met behulp van een QR-code aan tafel. Gaandeweg was er een concurrentiestrijd tussen de twee over het binnenhalen van klanten, maar nu gaan beide bedrijven samen verder.

'Geef toe, het is toch een beetje absurd om met 2 teams op 3km van elkaar te investeren in een gelijkaardig product en commerciële organisatie,' zegt David Maertens, medeoprichter van Billy dat nu opgaat in Dorst.

Samen zijn beide bedrijven al actief in België en Nederland, maar er is ook interesse vanuit de Balkan en in Zuid-Europa. Door het samengaan kan het bedrijf nu dubbel zo snel haar diensten ontwikkelen. De ambitie is om op korte termijn 5.000 horecazaken te ondersteunen.

Beide bedrijven leggen zich toe op het plaatsen van bestellingen met behulp van een QR-code aan tafel. Gaandeweg was er een concurrentiestrijd tussen de twee over het binnenhalen van klanten, maar nu gaan beide bedrijven samen verder.'Geef toe, het is toch een beetje absurd om met 2 teams op 3km van elkaar te investeren in een gelijkaardig product en commerciële organisatie,' zegt David Maertens, medeoprichter van Billy dat nu opgaat in Dorst.Samen zijn beide bedrijven al actief in België en Nederland, maar er is ook interesse vanuit de Balkan en in Zuid-Europa. Door het samengaan kan het bedrijf nu dubbel zo snel haar diensten ontwikkelen. De ambitie is om op korte termijn 5.000 horecazaken te ondersteunen.