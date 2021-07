Sony introduceert in september de SRS-NB10 nekband-speaker met bluetooth. Het gadget met geïntegreerde luidspreker en microfoon rust comfortabel op de schouders en kan daardoor de hele dag gedragen worden. Bovendien ben je tijdens een online meeting niet meer aan de computer gekluisterd, maar kan je gerust een kop koffie halen zonder ook maar één woord te missen.

De nieuwe SRS-NB10 biedt volgens Sony een heldere audiokwaliteit dankzij Precise Voice Pickup-technologie: twee directionele (bundelvormende) microfoons, gecombineerd met geavanceerde audiosignaalverwerking, zorgen voor minimale echo. Zo is de gebruiker altijd handsfree verstaanbaar zelfs in luidruchtige omgevingen.

Streepje muziek

De speakers in de nekband zijn opwaarts gericht, in de richting van de oorschelpen, en de zogeheten passieve radiatoren aan de achterkant versterken de bas. De microfoon kan met een simpele klik op de mute-knop worden uitgeschakeld. Aan het andere uiteinde van de SRS-NB10 zitten de volumebuttons.

Behalve voor online vergaderingen is de nekband volgens Sony ook prima geschikt voor het afspelen van muziek of om naar tv-programma's te luisteren. Handig daarbij is de Multipoint Connection-functie, waarmee je twee apparaten tegelijk kan aansluiten, zoals een laptop en een smartphone. Als er een zakelijk gesprek binnenkomt via de computer terwijl muziek wordt afgespeeld op een smartphone, kan je via de Play/Call-knop aan de linkerkant van de nekband snel tussen beide bronnen schakelen. Zodra het gesprek is beëindigd, wordt de muziek verder afgespeeld zonder opnieuw te verbinden.

De batterij gaat tot twintig uur mee en laat zich snel opladen: tien minuten inpluggen via de USB-C-connector volstaat om weer een uur te kunnen werken. De antracietgrijze SRS-NB10 komt in september op de Belgische markt en krijgt een richtprijs mee van 150 euro.

De SRS-NB10 nekband-speaker. © Sony

