De boekhoudkundige regels zijn nauwelijks veranderd sinds de jaren zeventig. Boekhoudsoftware werkt nog altijd zoals in de jaren negentig. En dat in een tijd die op alle andere vlakken zo hard veranderd is. Horus, de start-up van Philippe Tailleur, wil daar iets aan doen, en het boekhouden met behulp van artificiële intelligentie de éénentwintigste eeuw binnenloodsen.

Eigenlijk gebeurt er niet zo veel in het boekhouden, stelt Tailleur (Bob Software, SAGE Belgium). De vereisten waar rekeningen aan moeten voldoen zijn al tientallen jaren dezelfde, en dus schuift er ook op andere vlakken niet zoveel. "Eénmaal in de jaren negentig de personal computer ingang vond, en er softwarepaketten waren gemaakt, was ook de aanpassing aan de digitale tijden gebeurd", zegt hij. "Meer dan wat updates en een koppeling aan het internet is er niet gedaan."

Nochtans is de wereld buiten wel veranderd. "Vroeger had je weken om te reageren op een aanbod van een bank om een voordeligere premie af te sluiten, vandaag moet dat binnen het uur. Of neem nu de bankwereld: vroeger vond een klant het meer dan voldoende om één keer per week zijn uittreksels te krijgen, nu wil hij binnen de minuut na een uitgave zijn saldo kunnen raadplegen. Om daar op te kunnen inspelen heb je software nodig die aan deze tijden en hun snelheid is aangepast."

Taken van de secretaresse wegnemen

Om dat te doen keerden Tailleur en team boekhoudsoftware binnenstebuiten, om het hele idee van A tot Z te herdenken. Het resultaat is Horus, een boekhoudpakket dat alles in real time doet, en kan delen, zodat beslissingen snel kunnen genomen worden. Met Horus kun je een document op elke mogelijke manier ingeven. Of het nu een foto van een factuur is, een scan, pdf, Zoomit- of Doccle-document,.. de software leest het, bepaalt via artificiële intelligentie wat voor actie het vraagt, en voert de nodige taken uit.

"Neen, het maakt de boekhouder niet overbodig", glimlacht Tailleur, "die blijft alles overschouwen, geeft raad, en neemt beslissingen. Het neemt wel de vervelende taken van de secretaresse weg: enveloppen openen, de inhoud digitaal ingeven, en ga zo maar door. In plaats daarvan krijg je een software die automatisch rapporten genereert, waarin je rekeningen van verschillende bedrijven in enkele muisklikken kunt consolideren en klanten in real time een stand van zaken kunt geven."

Horus werd gelanceerd in september 2018 en vond ondertussen al zo'n vierhonderd gebruikers. "Dat zijn voornamelijk boekhouders uit Wallonië en het Brusselse", klinkt het. "Nu is het de bedoeling om ook de rest van Vlaanderen te veroveren. Daarbij gaan we vooral mikken op kmo's voor wie ons pakket handig kan zijn. Het is in eerste instantie de bedoeling om ons in België en Luxemburg, dat we goed kennen, op de kaart te zetten, pas in een volgende fase willen we naar Europa. Daarbij interesseren ons minder de Noordelijke landen, waar de toegang tot de markt voor ons moeilijk lijkt, maar eerder Spanje, Portugal en Frankrijk, landen die meer compatibel zijn met onze markt. We zijn dan ook van plan om daar in de komende maanden al stappen te zetten en activiteit te ontplooien."

Tailleur richtte Horus op met vijf medevennoten en het investeringsfonds Investsud uit Marche, die samen zo'n 2 miljoen euro binnen brachten. Nu kijkt de start-up tegen een nieuwe investeringsronde aan om verder te groeien. "We willen om te beginnen dit jaar nog eens een half miljoen ophalen", klinkt het bij de CEO, "en volgend jaar nog eens anderhalf om ons verder te ontplooien op de Europese markt. We zijn daarvoor al benaderd door VC's, maar wat voor ons van tel is, is dat we in de eerste plaats een financieel gezond, en bloeiend Belgisch bedrijf op poten zetten, met Belgische werknemers. Alles hangt daar van af."