Hostingbedrijf Level 27 uit Bilzen neemt haar Gentse concurrent SiteHosting over. Die laatste blijft voorlopig wel apart bestaan.

SiteHosting bestaat sinds 2001 en focust zich op hosting op Linux en Windows. Het bedrijf heeft enkele honderden bedrijven als klant. Level27 bestaat sinds 2005 en wil met de overname groeien, en betere oplossingen bieden aan haar klanten.

Momenteel zijn er geen plannen om de naam SiteHosting te schrappen. Wel plant Peter Fastré, CEO van Level27, een upgrade bij het pas overgenomen bedrijf.

"SiteHosting heeft doorheen de jaren een mooie reputatie opgebouwd die we verder willen integreren binnen Level27. Het grote verschil tussen beide bedrijven was vooral de sterke ambitie van Level27. In de laatste jaren bleef de technische evolutie binnen SiteHosting beperkt, daarom is het onze eerste prioriteit om de infrastructuur en dienstverlening nu een stevige update te geven. Op die manier kiezen we samen resoluut voor de toekomst", aldus Fastré in een mededeling.