Marriott International laat weten dat de gegevens van ongeveer 5,2 miljoen hotelgasten gestolen zijn. Het gaat al om het tweede grootschalige dataprobleem bij Marriott op nog geen twee jaar tijd.

De gegevens van ongeveer 5,2 miljoen hotelgasten uit de Marriott-keten zijn gestolen. Het gaat om contactgegevens en klanteninfo maar ook om persoonlijke data zoals geslacht en verjaardag. Wachtwoorden en betaalgegevens zouden niét gestolen zijn. De gegevens zouden gestolen zijn via de logins van twee werknemers. Het onderzoek loopt nog, maar Marriott denkt dat de diefstal gestart is midden januari. Eind februari werd de datadiefstal pas ontdekt.

Het gaat al om het tweede grootschalige dataprobleem bij Marriott op nog geen twee jaar tijd. In november 2018 bleek dat de volledige gastendatabase lek was waardoor de gegevens van meer dan 500 miljoen gasten potentieel op straat lagen: met risico op een miljoenboete.

De gegevens van ongeveer 5,2 miljoen hotelgasten uit de Marriott-keten zijn gestolen. Het gaat om contactgegevens en klanteninfo maar ook om persoonlijke data zoals geslacht en verjaardag. Wachtwoorden en betaalgegevens zouden niét gestolen zijn. De gegevens zouden gestolen zijn via de logins van twee werknemers. Het onderzoek loopt nog, maar Marriott denkt dat de diefstal gestart is midden januari. Eind februari werd de datadiefstal pas ontdekt.Het gaat al om het tweede grootschalige dataprobleem bij Marriott op nog geen twee jaar tijd. In november 2018 bleek dat de volledige gastendatabase lek was waardoor de gegevens van meer dan 500 miljoen gasten potentieel op straat lagen: met risico op een miljoenboete.