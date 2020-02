Vanaf de herfst kunnen ook niet-Nederlandstaligen terecht aan de Howest-campus voor een bacheloropleiding in cybersecurity. Dat kondigt Howest aan op de RSA securityconferentie in San Francisco.

De Howest hogeschool - lid van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) - start met een internationale gespecialiseerde opleiding in cybersecurity. Vanaf de herfst dit jaar zal je aan de campus in Brugge terecht kunnen voor de opleiding 'Bachelor of Applied Computer Science with a major in Cyber Security'. Het programma bouwt voort op de Nederlandstalige opleiding die al enkele jaren bestaat.

Voor Kurt Callewaert, die het opleidingsprogramma leidt, is het een logische stap. "Nu is het ideale moment. Er woedt écht een oorlog. We moeten daarom meer specialisten in cybersecurity opleiden die bedrijven en overheidsorganisaties helpen om weerstand te bieden aan het groeiend aantal cyberaanvallen. De vele hacks en ransomware-aanvallen wereldwijd zijn het bewijs."

Howest was een van de eerste onderwijsinstellingen die een bacheloropleiding aanbiedt met praktijkgerichte aandacht voor cybersecurity. Dit is niet de eerste internationale stap die Howest zet. Zo is er ook al de opleiding 'Bachelor in Digital Arts and Entertainment' (DAE) die internationaal op de nodige aandacht kan rekenen.

