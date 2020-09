Wanneer studenten een ruimte betreden kunnen ze zich via een QR-code op tafels in die ruimte registreren. Bij een besmetting op school kan de preventieadviseur zo gericht zoeken naar welke personen nauw contact hadden met de besmette persoon.

De Hogeschool West-Vlaanderen heeft een eigen systeem voor contacttracing uitgewerkt voor studenten en medewerkers. Dat meldt de school zelf.

Howest kondigde recent nog aan dat het in code geel het academiejaar zal starten. Om de aanwezigheid van studenten op de campus vlot te laten verlopen ontwikkelde de IT-dienst een eigen contacttracingsysteem. Elke student en medewerker kan zich bij het begin van het lesuur, de activiteit of de lunch, registreren via een QR-code die aangebracht is op de tafel in de ruimte waar hij zich bevindt. Ook bezoekers kunnen zich registreren. Als iemand positief test op het virus kan er gericht worden gezocht naar welke personen contact hadden met de besmette persoon.

"Dit systeem laat toe, indien nodig, heel gericht een beperkt aantal studenten of medewerkers in quarantaine te plaatsen en niet de volledige opleiding", zegt algemeen directeur van Howest, Lode De Geyter. Elke ruimte op elke campus is in verschillende zones opgedeeld. Binnen elke zone hoort een aantal tafels die per zone een unieke QR-code kregen. "Zo weten we bij elke scan over welke tafelgroep het gaat en op welk tijdstip iemand op die plaats zat", legt de ontwikkelaar van het systeem Kevin De Coninck uit.

Bij elke registratie worden enkel de gegevens die nodig zijn voor een vlotte opsporing bijgehouden, zoals de naam, het telefoonnummer of het mailadres. "De gegevens worden uitsluitend gebruikt in kader van de contacttracing en worden slechts beperkte tijd maar veilig bewaard, conform de regels van de GDPR", aldus De Coninck.

