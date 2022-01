Leuven zet sinds enkele maanden studenten van hogeschool Howest in om de stad ethisch te hacken.

In een poging om haar IT-infrastructuur maximaal te beschermen en zich te wapenen tegen cyberaanvallen, deed stad Leuven de voorbije maanden beroep op enkele studenten van hogeschool Howest om de stad ethisch te hacken. De studenten leverden na afloop een rapport met aanbevelingen af. De stad kreeg hiervoor de steun van de Vlaams minister van binnenlands bestuur en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

De studenten van de opleiding Cyber Security Professional probeerden op allerhande manieren in te breken op de IT-systemen en -toepassingen van de stad. Het resultaat is een rapport op maat met aanbevelingen om de cyberveiligheid van de stad te verbeteren. 'Onze IT-systemen hielden goed stand en het was onmogelijk voor de studenten om aan gevoelige data te geraken. Maar zaken kunnen altijd nóg beter: de aanbevelingen van de studenten zullen we ter harte nemen om zo onze IT-infrastructuur, processen en systemen verder te beveiligen', aldus schepen van ICT Thomas Van Oppens.

Ethisch hacken bij 103 lokale besturen

Om lokale besturen beter digitaal te beschermen, trok Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers ruim 2 miljoen euro uit voor de uitbouw van een cybersecurity toolkit, de inzet van ethische hackers en een ICT-veiligheidsaudit bij lokale besturen. Dit alles gebeurt in samenwerking met de VVSG. 'Lokale besturen gingen direct aan de slag met de middelen die we hebben vrijgemaakt. 127 gemeenten bestelden een ICT-veiligheidsaudit en 103 lokale besturen stapten reeds in in het traject ethisch hacken', aldus minister Somers.

