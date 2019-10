Hogescholengroep HoWest wil rond Digital Arts and Entertainment, zijn wereldvermaarde 'videogameschool', een ecosysteem voor de videogamewereld oprichten, met een fysiek bedrijvenpark als kern. Zo willen ze een handicap van de hogere opleiding - er is niet altijd enorm spannend werk voor afgestudeerden die niet naar het buitenland gaan - omzetten in een opportuniteit.

Komt er binnenkort op Kortrijk-Weide een Flanders Gametech Valley? Misschien niet met die naam: de werktitel van het project bekt iets te gelijkaardig aan het bijna twintig jaar geleden onder zijn eigen ongedekte ambities geïmplodeerde Flanders Language Valley, net iets meer dan dertig kilometer verder. Maar verder is hogescholengroep HoWest vast van plan om in de buurt van The Level, het hoofdgebouw van de succesvolle videogame-opleiding Digital Arts and Entertainment, een ontwikkelingscentrum neer te zetten voor de videogame-industrie.

De situatie is alvast verschillend van die L&H-tijden. Het product waarop het idee is gestoeld staat vandaag garant voor een industrie die wereldwijd 120 miljard euro per jaar omzet draait. En het menselijk kapitaal in de streek is sterk omdat DAE, dankzij Leenknegts volharding de afgelopen 15 jaar, een wereldwijd succes werd. Voor het tweede jaar op rij werd de opleiding door The Rookies, een internationaal platform voor digitale artiesten, uitgeroepen tot beste videogameschool ter wereld: vòòr bijvoorbeeld de game-opleiding van de befaamde Vancouver Film School, of gelijkaardige opleidingen in Zweden, de V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk en Singapore.

Niet aan de bak

Alleen zitten ze een beetje met de vraag: hoe komt dat talent aan de bak? Alumni die bereid zijn om te verkassen vinden makkelijk werk bij bekende gamebedrijven als Electronic Arts, Rockstar Games en Ubisoft. Maar wie geen zeeën of oceanen wil oversteken, moet ofwel een eigen indie-startup oprichten, ofwel in een aanverwante sector gaan werken, zoals de reclame. "We konden meer doen met het talent dat we hier jaar na jaar alfleveren", zegt Rik Leenknegt, opleidingshoofd van DAE en gangmaker van het project. "Met een plaats waar bedrijvigheid, onderwijs, onderzoek en investeringsgeld elkaar kunnen vinden, houden we talent hier, en halen we de industrie naar ons toe."

Om dat project te helpen trekken, huurde HoWest de Canadees Jason Della Rocca in als consultant. Hij hielp in Montréal een soortgelijk ecosysteem uitbouwen. Met succes, want Montréal is vandaag een stad die gonst van de videogame-bedrijvigheid. Al komt dat ook door een andere voorwaarde die in Vlaanderen niet volledig wordt ingevuld: de overheid, zowel die van provincie Québec als de federale Canadese staat, is ontzettend genereus met subsidies.

Old Money

Waar Vlaanderen (via het Vlaams Audiovisueel Fonds, Flanders DC en Flancers Investment and Trade) jaarlijks honderdduizenden euro's veil heeft voor zijn videogame-industrie, loopt dat in Québec in de miljoenen. "Maar ik heb daar ook gezien dat geld alleen niet genoeg is", zegt Della Rocca. "Er ontstond pas iets toen de Franse groep Ubisoft zijn eerste grote successen creëerde aan het begin van de eeuw, met Prince of Persia: The Sands of Time en Spliter Cell: Chaos Theory. Dat is dus het belangrijkste: de eerste successen neerzetten."

Wanneer die laatste effectief worden getoond in de regio, denkt Roel Vandommele, departementshoofd voor de professionele bachelors bij HoWest, staat er wellicht ook een nieuwe investeringspiste open. "Er is veel familiaal investeringsgeld in West-Vlaanderen, vanuit traditionele sectoren als de textiel. Op dit moment kent men in die omgeving de gamesector niet goed, en houdt men er ook zijn handen af. Maar vanaf het moment dat we eerste wereldwijde succesverhalen lanceren van hieruit, worden we ongetwijfeld ook interessant voor Old Money."