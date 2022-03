HP Inc wil inspelen op de trend naar meer thuiswerk en legt meer drie miljard euro neer voor Poly, dat onder meer headsets en webcams maakt.

Poly is de huidige naam van Plantronics, dat zichzelf in 2018 herdoopte nadat het Polycom overnam. U kent het bedrijf voornamelijk voor zijn professionele headsets en webcamera's die in veel grote bedrijven gebruikt worden. De overname lijkt dan ook vooral te zijn ingegeven door de opkomst van meer thuiswerk en hybride kantoorwerk in die omgeving.

Thuiswerk

HP heeft 3,3 miljard dollar (zo'n drie miljard euro) veil voor het bedrijf en zegt een grote groeimarkt te zien in het portfolio van Poly, dat een mooie uitbreiding vormt op de printers en desktops die HP Inc nu al maakt.

Volgens een onderzoek van HP investeert 75% van de kantoorwerkers blijvend in hun thuiskantoor 'om nieuwe manieren van werken te ondersteunen', en daar ziet het bedrijf dus wel brood in. 'Momenteel zijn er meer dan negentig miljoen vergaderruimtes, waarvan minder dan tien procent video ondersteunen. Daarom verwachten we dat het segment oplossingen voor vergaderruimtes zal verdriedubbelen tegen 2024', aldus nog HP in een persbericht.

