HP gaat zich verder toeleggen op gaming randapparatuur door HyperX over te nemen van Kingston.

HyperX bestaat achttien jaar en focust op randapparatuur voor pc- console- en mobiele gamers. Het bedrijf maakt toetsenborden, muizen, muismatten, microfoons, geheugenkaartjes en andere apparatuur.

HP betaalt 425 miljoen dollar voor het bedrijf, dat tot nu toe in handen was van geheugenspecialist Kingston. Maar alle producten rond DRAM, flash en SSD's blijven wel bij Kingston.

Met de overname wil HP haar aanwezigheid bij een gamingpubliek uitbreiden. Het bedrijf is daar vandaag actief onder de Omen merknaam. De laatste jaren is dat segment voor veel fabrikanten een stuk interessanter geworden. Naarmate de pc-markt verzadigt en consumenten hun toestel minder snel vervangen, of naar goedkopere hardware kijken, zijn gamers vaak wel een klantensegment dat meer wil betalen voor hardware (en randapparatuur).

