De Amerikaanse kopieermachine- en printerfabrikant Xerox heeft een bod uitgebracht op computer- en printerfabrikant HP. Dat bevestigt HP. Er zijn gesprekken gaande tussen beide bedrijven, maar er is nog geen deal.

Xerox wil HP kopen, meldde The Wall Street Journal maandag, op basis van ingewijden. Een opmerkelijk bericht, want met een marktwaarde van 27 miljoen dollar is HP meer dan drie keer groter als Xerox.

Intussen heeft HP officieel bevestigd dat het een bod ontvangen heeft. "We hebben af en toe gesprekken met Xerox over een mogelijke combinatie van onze bedrijven. We hebben de voorwaarden daarvoor al in overweging genomen. Gisteren hebben we een voorstel ontvangen", aldus de computerfabrikant in een mededeling.

De internationale markt voor print- en kopieerapparatuur staat al enige tijd onder druk. HP worstelt al tijden op de markt voor personal computers en snijdt hard in zijn personeelsbestand om kosten te besparen. De printdivisie van de onderneming, momenteel een belangrijke winstbron, ziet de opbrengsten ook afnemen. Bij een herstructurering vier jaar geleden werden de bedrijfsactiviteiten voor de zakelijke markt afgesplitst in Hewlett Packard Enterprise (HPE). Het andere deel, HP Inc, focust zich sindsdien op de consumentenmarkt. Het is dat laatste bedrijf waar Xerox zijn peilen op richt.

Xerox maakt geld vrij

Vorig jaar leek nog een miljardenfusie tussen Xerox en het Japanse Fujifilm in de maak, maar die ging in extremis niet door. Een rechtszaak daarover tussen beide bedrijven werd deze week afgebroken. Tegelijk stapte Xerox ook volledig uit een joint-venture dat het al in 1962 met Fujifilm had afgesloten en waar het nog voor een kwart eigenaar van was. Samen met nog een aantal andere akkoordjes met Fujifilm levert dat Xerox nu 2,3 miljard dollar op. Volgens de Wall Street Journal zou de Amerikaanse printerfabrikant daarnaast ook al toezegging hebben voor de nodige kredieten als er effectief een deal met HP komt.